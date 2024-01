Un accordo sulle frontiere verso il nulla? Il GOP della Camera è pronto a respingere il compromesso del Senato sull'immigrazione

Un trio di senatori ha trascorso settimane a lavorare per trovare un complesso accordo sull'immigrazione con l'amministrazione Biden, nel tentativo di ridurre l'ondata di migranti al confine meridionale e di facilitare il passaggio degli aiuti all'Ucraina e a Israele.

Ma un numero crescente di repubblicani della Camera sta lanciando un avvertimento senza mezzi termini: Un compromesso del Senato non ha praticamente alcuna possibilità di passare nella loro camera.

L'avvertimento sottolinea le tristi prospettive di vedere un Congresso diviso in modo ristretto riunirsi su una questione scottante come l'immigrazione, che i repubblicani in particolare hanno reso centrale nelle loro campagne per la Casa Bianca e per il controllo di entrambe le camere.

Nelle interviste rilasciate alla CNN, un'ampia gamma di repubblicani della Camera ha dichiarato che accetterebbe solo un accordo sui confini che assomigliasse alla legge sull'immigrazione di stampo integralista approvata l'anno scorso dalla Camera - nota come HR 2 - anche se i democratici del Senato e la Casa Bianca si oppongono fermamente a quel piano e lo definiscono un non-starter.

Alcuni repubblicani sono stati ancora più diretti, suggerendo che qualsiasi accordo dovrebbe essere respinto se potesse rafforzare la posizione del presidente Joe Biden in vista di novembre.

"Lasciatemelo dire, non sono disposto a fare molto in questo momento per aiutare un democratico e per aiutare l'indice di gradimento di Joe Biden", ha dichiarato alla CNN il deputato Troy Nehls, repubblicano del Texas. "Non aiuterò i Democratici a cercare di migliorare l'indice di gradimento di quest'uomo. Non lo farò. Perché dovrei? Chuck Schumer ha l'HR 2 sulla sua scrivania da luglio. E non ne ha fatto nulla".

Altri hanno detto che qualsiasi legge prodotta al Senato dovrebbe essere modificata dalla Camera guidata dal GOP, il che significa che un piano del genere si sposterebbe più a destra e potrebbe sconvolgere il delicato equilibrio per ottenere il sostegno dei Democratici.

"Non vedo come la Camera possa accettare automaticamente una versione del Senato quando abbiamo approvato la nostra legge, la HR 2", ha dichiarato il rappresentante del GOP Tony Gonzales, il cui distretto texano comprende il confine.

Altri legislatori del GOP sostengono che sia un errore per i Democratici e la Casa Bianca negoziare un accordo sul confine solo con i Repubblicani del Senato, quando sarà necessario il consenso del GOP della Camera affinché qualsiasi legge diventi effettivamente legge.

"La Camera dovrà avere il suo contributo al processo. È più sensato includere la Camera prima di raggiungere un accordo", ha dichiarato il deputato Ben Cline della Virginia, membro del gruppo di estrema destra House Freedom Caucus.

"Abbiamo bisogno di riforme politiche sulla falsariga della HR 2", ha detto Cline. "E questo è un obiettivo molto importante per me e per molti dei miei colleghi".

Se il Senato riuscirà a trovare un accordo, i riflettori si sposteranno sul presidente della Camera Mike Johnson, che ha chiesto l'approvazione dell'HR 2 da parte del Senato e ha affermato che prima di dare il via libera ad ulteriori aiuti all'Ucraina è necessario approvare nuove e severe misure di confine.

Se Johnson si discosta da questa posizione, è destinato a subire un duro contraccolpo dal suo fianco destro. Ma se cerca di spostare qualsiasi compromesso del Senato più a destra, potrebbe silurare le possibilità di fare una legge e minacciare il futuro degli aiuti all'Ucraina e a Israele.

"Sono lieto che il presidente Johnson abbia mantenuto finora la posizione di 'HR2 o fallimento'", ha dichiarato Matt Gaetz, repubblicano della Florida che ha guidato la carica per estromettere l'ex presidente Kevin McCarthy dalla presidenza.

Gaetz ha aggiunto che i colleghi conservatori non daranno molta importanza a qualsiasi cosa venga prodotta dal Senato.

"È improbabile che i conservatori della Camera ripongano molte speranze nel prodotto di lavoro elaborato dalle vestigia della 'banda degli otto'", ha detto Gaetz, facendo riferimento al gruppo di senatori bipartisan che ha elaborato l'ultima legge bipartisan sull'immigrazione nel 2013.

Ma a differenza del 2013, l'attuale accordo in discussione al Senato non offre un percorso verso la cittadinanza per i milioni di immigrati privi di documenti, né è considerato completo. I colloqui al Senato si sono invece concentrati sulle restrizioni all'immigrazione imposte dai repubblicani, in particolare sulle leggi in materia di asilo, sulle modifiche alle politiche di libertà vigilata e sull'autorità che l'amministrazione può usare per espellere gli immigrati o chiudere il confine in caso di picchi migratori.

Ma nel 2013, il Senato guidato dai Democratici ha approvato la legge sull'immigrazione globale con 68 voti, solo per vederla ignorata dalla Camera guidata dal GOP.

Ora qualsiasi accordo al Senato - negoziato dal repubblicano James Lankford dell'Oklahoma, dal democratico Chris Murphy del Connecticut e da Kyrsten Sinema, un'indipendente dell'Arizona - è destinato a non essere all'altezza dell'HR 2.

Inoltre, i senatori hanno lavorato con il Segretario alla Sicurezza Nazionale Alejandro Mayorkas, che ora è oggetto di una procedura di impeachment condotta dai repubblicani della Camera che vogliono accusarlo di alti crimini e misfatti per la crisi dei migranti.

Il ruolo di Mayorkas nei colloqui - che il DHS ha dichiarato essere quello di fornire assistenza tecnica - ha già generato un profondo scetticismo tra i repubblicani della Camera.

"Deve essere una legge pulita e orientata alla sicurezza del confine, non a facilitare l'ingresso dei clandestini nel Paese", ha dichiarato Tim Burchett, repubblicano del Tennessee. "Abbiamo bisogno di un piano per fare fronte agli 8 milioni di persone che sono arrivate negli ultimi tre anni".

La legge sull'immigrazione della Camera, approvata a maggio, richiederebbe al Dipartimento di Sicurezza Nazionale di rinnovare la costruzione del muro di confine. Inoltre, rafforzerebbe le pene per gli immigrati che hanno superato il periodo di permanenza negli Stati Uniti, alzerebbe la soglia di chi ha diritto all'asilo e darebbe al Dipartimento di Sicurezza Nazionale molta più autorità per respingere gli immigrati al confine.

Il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer, parlando con i giornalisti mercoledì, ha avvertito Johnson di non attenersi all'HR 2 e di cercare invece un consenso bipartisan.

"Se la Camera si aggrappa all'HR 2 come unica soluzione... non otterremo un accordo", ha detto Schumer.

Ma il democratico newyorkese ha aggiunto: "Penso che se il Senato riuscirà a fare qualcosa in modo bipartisan, eserciterà un'enorme pressione sulla Camera affinché faccia qualcosa anche lei e non permetta a queste persone di estrema destra di alzarsi e dire, loro 30, di dettare il modo in cui l'intero Paese dovrebbe lavorare. Perché ciò che loro credono è chiaramente in minoranza rispetto al Partito Repubblicano e al nostro Paese".

I repubblicani, tuttavia, sostengono che è Schumer ad aver aspettato troppo a lungo.

"E proprio ora il Senato controllato dai Democratici comincia a rendersi conto di dover fare qualcosa durante un anno elettorale per arginare questa crisi?", ha chiesto il rappresentante Mark Alford, repubblicano del Missouri. "Non accetteremo nulla di meno che mettere in sicurezza il confine".

Ad aumentare le sfide c'è il crescente numero di repubblicani integralisti, tra cui Gaetz, i deputati Chip Roy del Texas ed Eric Burl. Chip Roy del Texas e Eric Burlison del Missouri - che chiedono di chiudere il governo se non vengono soddisfatte le loro richieste sulla sicurezza delle frontiere, facendo presagire quanto sarà difficile raggiungere un accordo bipartisan sia sulle frontiere che sui finanziamenti al governo.

"Dobbiamo subordinare il finanziamento delle operazioni del governo federale alla firma della legge H.R.2, o del suo equivalente funzionale, da parte del Presidente e all'arresto del flusso attraverso il nostro confine (con risultati dimostrabili prossimi allo zero)", ha scritto Roy in una lettera ai suoi colleghi.

Fonte: edition.cnn.com