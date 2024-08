"Siamo entusiasti di questa collaborazione"

- Un accordo di grande valore per un podcast

"Siamo entusiasti di unire le forze con 'Wondery' per il prossimo capitolo di New Heights," hanno dichiarato i fratelli calciatori in una dichiarazione. "Ci piace questo show e il suo pubblico appassionato che è cresciuto con noi nelle ultime stagioni," hanno espresso. Questa collaborazione li porterà "a nuovi livelli" e regalerà "alcuni momenti straordinari", hanno suggerito. "Non vediamo l'ora che esca la stagione 3," hanno anticipato.

Il capo di "Wondery" ha elogiato la coppia per aver offerto "sensazioni uniche dietro le quinte della stagione NFL e dello sport professionistico", insieme a "umorismo esilarante, discussioni attuali e chiacchiere con star". Secondo quanto dichiarato da Amazon, "Wondery" ha ottenuto i diritti esclusivi del podcast settimanale, con la piattaforma che otterrà i diritti di distribuzione esclusiva per tutti gli episodi, inclusi quelli vecchi, a partire dal 28 agosto. "Wondery" è anche autorizzata a creare versioni audio internazionali.

Un podcast già di successo

La popolarità del giocatore NFL Travis Kelce va oltre il campo, come dimostrato da un sondaggio Edison Research. I dati hanno mostrato che "New Heights" si è classificato al quarto posto tra i podcast più ascoltati negli Stati Uniti nel primo trimestre. Questo accordo potrebbe lanciarli sul mercato internazionale. Nonostante la mancanza di accordi, Kelce, tight end dei Kansas City Chiefs, se la stava cavando bene: il suo nuovo contratto fino al 2027 sarebbe valutato intorno ai 34 milioni di dollari (circa €31 milioni), secondo un giornalista della NFL Network.

