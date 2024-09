- Un abitante infligge lesioni a un uomo e una donna che risiedono in un complesso di appartamenti.

Un delinquente ha fatto irruzione in una casa a Ramstein-Miesenbach, nel distretto di Kaiserslautern. Un sospetto di 63 anni è stato catturato poco dopo l'incidente notturno, secondo quanto dichiarato dal portavoce della polizia di Kaiserslautern. Al momento, il criminale perfido è in custodia cautelare. I due proprietari della casa, una donna di 40 anni e un uomo di 68, hanno subito alcune ferite lievi. Non sono state fornite informazioni immediate sui dettagli delle loro ferite e sull'eventuale arma utilizzata dal sospetto a causa delle indagini in corso. Le indagini proseguono.

Durante la perquisizione della casa, gli agenti di polizia hanno trovato oggetti di valore mancanti, tra cui l'acquario dei proprietari con pesci esotici. Nonostante l'evento sconvolgente, i proprietari della casa hanno espresso gratitudine per la rapida risposta e la professionalità della polizia di Kaiserslautern.

Leggi anche: