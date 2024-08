Un abbigliamento sportivo di alto prezzo si vende per un'incredibile cifra di 24,1 milioni di dollari.

Negli anni '30, Babe Ruth era l'emblema del baseball, e ora una delle sue maglie ha battuto ogni record vendendosi per un incredibile $24.1 milioni. Il capo dell'asta l'ha paragonata al mondo dello sport come la Monna Lisa.

La maglia di Babe Ruth si è recentemente venduta per un prezzo record di $24.1 milioni durante un'asta online, secondo Heritage Auctions. Questo pezzo di memorabilia dei Yankees detiene ora il titolo di oggetto di memorabilia sportiva più costoso della storia. Il precedente record era stato stabilito nel 2022, quando una carta da collezione del 1952 di Mickey Mantle si è venduta per un impressionante $12.6 milioni.

Ruth indossava questa maglia in una leggendaria partita delle World Series del 1932 contro i Chicago Cubs. Una leggenda urbana suggerisce che prima di battere un fuoricampo, Ruth abbia indicato il punto dove avrebbe inviato la palla. Questo momento iconico è noto come il "colpo chiamato". Il 1932 ha segnato la vittoria di Ruth nel suo ultimo dei sette titoli delle World Series nella Major League Baseball (MLB).

Chris Ivy, responsabile delle aste sportive di Heritage, aveva previsto che la maglia potesse vendersi per fino a $30 milioni già a maggio. Ivy ha spiegato la sua opinione a ESPN, dicendo: "Questa è sostanzialmente la Monna Lisa... È un momento molto mitico che va oltre la storia del baseball, la storia americana e la cultura pop. Ne parleremo ancora un secolo da ora, ed è uno dei motivi per cui credo che sia il pezzo di memorabilia sportiva più significativo al mondo".

Il valore della maglia è salito alle stelle

Dopo il ritiro, Ruth ha regalato la maglia a un amico di golf. È passata per altre tre mani prima di essere messa all'asta la domenica, l'ultima vendita nel 2005 per $940,000. In quel momento, la maglia era associata solo alla partita delle World Series del 1932, ma non direttamente all'evento famoso in cui Ruth ha indicato il suo colpo contro i Chicago Cubs' Charlie Root. Da allora, diverse aziende hanno paragonato questa maglia a quella che Ruth indossava durante la terza partita della serie al Wrigley Field, aumentando notevolmente il suo valore.

Considerato uno dei più grandi giocatori di baseball di tutti i tempi, Babe Ruth ha portato a casa tre titoli delle World Series con i Boston Red Sox prima di unirsi ai New York Yankees nel 1919. Con questa nuova squadra, Ruth ha guadagnato altri quattro campionati delle World Series. Ruth si è ritirato dal baseball nel 1935 e è morto nel 1948, all'età di 53 anni.

Nel 2022, un oggetto sportivo ha superato per la prima volta la soglia dei $10 milioni in un'asta.

