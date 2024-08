- "Umore che rompe il silenzio": Taylor Swift parla dopo l'avvertimento di minaccia terroristica

Taylor Swift Si Esprime Dopo L'Annullamento dei Concerti a Vienna

La popstar Taylor Swift ha finalmente parlato dell'annullamento dei suoi concerti a Vienna, condividendo i suoi pensieri in un lungo post su Instagram. I concerti erano stati annullati due settimane fa a causa di sospetti legati a una minaccia terroristica islamica. I fan di Swift attendevano con ansia la sua risposta, che è arrivata giovedì.

Swift ha definito l'annullamento "spezzante", spiegando che l'ha lasciata spaventata e responsabile, sapendo che molti fan avevano pianificato di partecipare. Tuttavia, ha espresso gratitudine verso le autorità, poiché ha permesso loro di piangere i concerti annullati invece che la perdita di vite umane.

L'amore e l'unità dei fan di Swift l'hanno ispirata dopo l'annullamento. Ha poi tenuto cinque concerti sold-out a Londra, dedicando tutta la sua energia per garantire la sicurezza del pubblico.

Taylor Swift Risponde alle Critiche

Swift ha chiarito che non avrebbe discusso di questioni del genere se avesse pensato che potesse provocare danni ai suoi fan. In tali circostanze, "il silenzio" significava essere cauti e aspettare il momento giusto per parlare.

È riuscita a completare con successo la parte europea del suo tour, esibendosi nel suo ultimo concerto europeo allo stadio di Wembley a Londra martedì sera davanti a un pubblico di circa 90.000 persone. Due individui erano stati arrestati in Austria due settimane prima per presunti legami con l'IS, con uno di loro che avrebbe pianificato un attacco al concerto di Swift fuori dallo stadio. Di conseguenza, i concerti a Vienna sono stati annullati.

"Montagna Russa Emozionale"

"Esibirsi a Londra è stata una montagna russa emotiva", ha scritto Swift. Il pubblico era vivace, libero e pieno di gioia. L'energia nello stadio sembrava un abbraccio caldo e amorevole da 92.000 persone, dandole un senso di tranquillità. Londra sembrava un sogno.

L'ultimo concerto a Londra è sembrato una pacifica celebrazione, con i fan che hanno addirittura regalato braccialetti dell'amicizia ai poliziotti e al personale di sicurezza. Swift si è esibita per tre ore e mezzo, con una pioggia di coriandoli e fuochi d'artificio alla fine del concerto. Alcuni "Swifties" hanno addirittura raccolto i coriandoli come ricordo.

Data la stretta relazione di Swift con i suoi fan, alcuni si sono stupiti del suo silenzio fino ad ora. Il tour estivo di Swift ha coperto vari paesi europei, tra cui la Germania.

Ha ringraziato i fan, dicendo: "È stato un onore esibirmi per voi, ballare con voi e condividere questi momenti indimenticabili". Ora avevano bisogno di una pausa prima che il tour riprendesse a ottobre. I prossimi concerti sono previsti negli Stati Uniti e in Canada. E la superstar Swift potrebbe presto essere chiamata a esprimere la sua opinione - questa volta, sulle elezioni USA.

Nelle elezioni presidenziali del 2020, Swift aveva sostenuto il candidato democratico Joe Biden contro l'allora presidente repubblicano Donald Trump. Swift ora offrirà la sua opinione sul rematch tra Trump e la candidata democratica Kamala Harris?

