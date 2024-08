- Ultimi spettacoli sui palchi al fresco del MV di Malta

In Schwerin (dpa/mv) notizie, si avvicina il gran finale per tre importanti palchi all'aperto nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore: i Störtebeker Festspiele a Ralswiek sull'isola di Rügen, i Vineta Festspiele a Zinnowitz sull'isola di Usedom e il Piraten Open Air a Grevesmühlen.

Al Störtebeker Festspiele, "Hamburg 1401" andrà in scena per l'ultima volta. Questo spettacolo racconta i pirati che con le loro scorribande hanno seminato il caos nella Lega Anseatica. Dal mese di giugno, sono state rappresentate 67 performance. Come sempre, uno spettacolo pirotecnico mozzafiato illuminerà il Grande Jasmunder Bodden al termine dello spettacolo.

Ci sono ancora posti disponibili per tutte le rappresentazioni.

I Vineta Festspiele a Zinnowitz sull'isola di Usedom si tufferanno nuovamente nel mito della città sommersa. "Vineta - La gloria dell'abisso" è lo spettacolo del Vorpommersche Landesbühne. A Grevesmühlen, nel nord-ovest della regione, il Piraten Open Air vi invita allo spettacolo finale.

Come gli altri organizzatori, ci sono ancora biglietti disponibili per tutte le rappresentazioni.

Per il Piraten Open Air a Grevesmühlen, è stato preparato un gran finale con uno spettacolo di "Pirati dei mari alti" in un teatro all'aperto con un palcoscenico di forma circolare.

Durante la costruzione di nuove strutture al Störtebeker Festspiele a Ralswiek, si prevede di incorporare un nuovo palcoscenico con una sezione trasversale circolare per le future rappresentazioni.

