- Ultimi eventi degni di nota di settembre:

Due Blockbuster Show, il seguito di "Dahmer: Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer" e il finale della stagione di "Emily in Paris", sono previsti per settembre. Ecco un'occhiata alle serie più attese in arrivo.

"Emily in Paris": In arrivo su Netflix dal 12 settembre

Netflix, il colosso dello streaming dietro successi come "Bridgerton", "Stranger Things" e "You - Ti ossessionerai", sta cambiando la sua strategia di rilascio per le sue serie più popolari. Invece di rilasciare tutti gli episodi contemporaneamente, li suddivide in blocchi.

"Emily in Paris" è l'ultima sensazione di Netflix a cadere in questa strategia. La seconda metà della quarta stagione, composta da cinque episodi, arriverà sulla piattaforma di streaming il 12 settembre. Finalmente i fan potranno scoprire cosa accadenext per Emily (Lily Collins, 35) e Gabriel (Lucas Bravo, 36), e vedere Parigi durante l'inverno e l'avventura di Emily a Roma.

Anche se Netflix non ha rinnovato ufficialmente "Emily in Paris" per una quinta stagione, si dice che la produzione sia in pieno svolgimento. I fan possono aspettarsi che la serie continui per diversi anni ancora.

"Serial Killer: La storia di Lyle e Erik Menendez": In arrivo su Netflix dal 19 settembre

Inizialmente concepita come una miniserie, la serie true crime del 2022 "Dahmer: Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer" è stata così un successo che Netflix ha ordinato un secondo capitolo. Questa volta, si immerge nella storia di Lyle e Erik Menendez, condannati per l'omicidio dei loro genitori nel 1989.

"Serial Killer: La storia di Lyle e Erik Menendez" è prodotta da Ryan Murphy, il genio dietro "American Horror Story", "Ratched" e "The Watcher". Netflix ha anche dato il via libera a una terza stagione della serie antologica.

"Agatha: Coven of Tricks": In arrivo su Disney+ dal 19 settembre

"Agatha: Coven of Tricks" è l'undicesima serie in streaming dei Marvel Studios e uno spin-off della serie MCU del 2021 "WandaVision". Kathryn Hahn riprende il ruolo di Agatha, la strega che ha perso i suoi poteri e che è stata intrappolata nella sua identità di "Agnes" da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen, 35) alla fine di "WandaVision".

In "Agatha: Coven of Tricks", Agatha sfugge all'incantesimo di Wanda e intraprende un viaggio magico per recuperare i suoi poteri, con l'aiuto di un'adolescente goth (Joe Locke, 20). La serie vede anche Aubrey Plaza ("The White Lotus"), Debra Jo Rupp ("WandaVision") e Sasheer Zamata ("Saturday Night Live"). I primi due episodi saranno disponibili su Disney+ il 19 settembre, con i restanti sette episodi che verranno trasmessi settimanalmente.

"The Royal Penguin": In arrivo su Sky e Wow dal 20 settembre

Colin Farrell riprende il ruolo dell'iconico antagonista di Batman, il Penguin, nella nuova serie DC "The Royal Penguin". Il personaggio è stato introdotto nel film del 2022 "The Batman" con Robert Pattinson e ora ha il suo spin-off di lusso su HBO.

Dopo la morte del boss del crimine Carmine Falcone, il criminale ambizioso Cobblepot cerca di prendere il controllo del sottobosco criminale di Gotham City in questa serie gangster brutale e realistica. Lungo il cammino, si scontra con la psicopatica figlia di Falcone, Sofia ("Black Mirror" actress Cristin Milioti, 39), che di recente è fuggita dal famigerato Arkham Asylum e probabilmente rappresenterà una sfida significativa per il personaggio principale.

Inoltre, "The Royal Penguin" presenta Michael Kelly (55), noto per il suo lavoro in "House of Cards", e la leggenda del cinema Clancy Brown ("Starship Troopers", 65). La miniserie di otto episodi verrà trasmessa settimanalmente su Sky e Wow.

Netflix è famosa per produrre serie come "Bridgerton" e "Stranger Things", e il servizio di streaming sta ora rilasciando la seconda metà di "Emily in Paris" a blocchi, a partire dal 12 settembre.

Il tanto atteso "Dahmer: Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer" è stato così un successo su Netflix che hanno ordinato un secondo capitolo, intitolato "Serial Killer: La storia di Lyle e Erik Menendez", che sarà disponibile sulla piattaforma a settembre.

Leggi anche: