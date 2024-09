- Ultime informazioni sull'individuo sotto indagine a Solingen.

A seguito dell'attacco sospetto di terrorismo a Solingen che ha lasciato tre persone morte, sono emerse nuove informazioni sul principale sospetto, Issa Al H. Secondo i dati del suo tracciamento delle attività, egli è stato assente dalle sue sistemazioni per rifugiati a Paderborn tra il 18 e il 24 aprile 2023, per circa una settimana. Questa informazione proviene da un documento presentato dal Ministero dellaNRW per i rifugiati al parlamento dello stato.

Il documento fa riferimento a un registro dell'Amministrazione del Distretto di Detmold, che fa luce sul procedimento fallito di espulsione in Bulgaria che si è verificato nel giugno 2023. L'Amministrazione del Distretto di Detmold rivela che Issa Al H. e un altro residente siriano di Paderborn erano stati programmati per l'espulsione il 5 giugno 2023 alle 2:30 del mattino, ma nessuno dei due è stato trovato durante la retata notturna. Issa Al H. era presente nell'alloggio durante il pranzo di quel giorno.

Perché non è stata imposta alcuna restrizione su Issa Al H.?

L'assenza prolungata di Issa Al H. ad aprile 2023 era ignota all'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati (BAMF) di Bielefeld. Di conseguenza, l'ufficio non ha considerato l'imposizione di un 'coprifuoco notturno', che avrebbe obbligato Issa Al H. a rimanere nella sua stanza di notte e avrebbe potuto prolungare il termine di sei mesi per l'espulsione in Bulgaria.

Secondo il rapporto dell'Amministrazione del Distretto di Detmold, Issa Al H. è arrivato alla struttura ricettiva statale di Bochum il 3 gennaio 2023. È stato quindi trasferito ad altre sistemazioni a Bad Salzuflen e Bielefeld prima di trasferirsi a Paderborn alla fine di febbraio 2023. Durante il suo soggiorno nell'edificio di emergenza di Paderborn, Issa Al H. è stato descritto come 'senza caratteristiche particolari' e non sono state rilevate indicazioni di radicalizzazione.

Issa Al H. è sospettato di essere responsabile dell'attacco al coltello che ha lasciato tre persone morte e otto ferite in una festa della città di Solingen il 23 agosto. Secondo i regolamenti di asilo di Dublin dell'UE, egli avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, dove era stato originariamente registrato. Il Ministro dellaNRW per i rifugiati, Josefine Paul (Verdi), ha incontrato critiche politiche per i ritardi amministrativi nell'espulsione del sospetto di Solingen.

