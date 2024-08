- Ultima prova: l'Unione si riunisce con l'ex attaccante Becker

Berlino (dpa/bb) – Nel loro ultimo incontro amichevole prima dell'inizio della stagione ufficiale, il 1. FC Union Berlin affronta una sfida difficile – e un ricongiungimento con un volto familiare. Tra gli ospiti della Real Sociedad San Sebastián ci sono il goleador dell'Europeo 2020 Mikel Oyarzabal e altri tre campioni europei spagnoli, oltre all'ex attaccante dell'Union Sheraldo Becker.

"Partita speciale per Becks", hanno scritto il giocatore e il suo club in vista della partita allo Stadion An der Alten Försterei questo venerdì (ore 19:00). Si prevede un'affluenza di 18.000 spettatori.

Becker gioca nella Liga per San Sebastián dal gennaio 2023. Per l'Union, ha giocato 140 partite e segnato 24 gol tra l'estate 2019 e dicembre 2022. In 18 partite con la Real Sociedad, ha segnato tre volte, con il club che ha chiuso al sesto posto.

Per l'Union, questa è l'ultima partita prima del turno della Coppa di Germania il 17 agosto (ore 15:30) contro il Greifswalder FC, squadra di quarta divisione. L'allenatore dell'Union Bo Svensson ha annunciato che non ci saranno cambiamenti radicali dopo i primi 45 minuti, per la prima volta in questa fase di preparazione.

Esordio per il nuovo acquisto?

L'appearance del capitano Christopher Trimmel e del centrocampista Rani Khedira è in dubbio. Entrambi hanno saltato l'ultima amichevole contro l'Olympique Lyon (0:4). Trimmel stava gestendo il suo carico di lavoro, mentre Khedira era malato. Entrambi hanno ripreso gli allenamenti, ma non ancora con la squadra. Il nuovo acquisto difensore Tom Rothe (Borussia Dortmund) potrebbe esordire.

Gli avversari spagnoli non avranno tre giocatori che giocheranno la finale olimpica contro i padroni di casa della Francia venerdì. I vincitori dell'Europeo 2020 spagnoli Alex Remiro, Mikel Merino, Martin Zubimendi e il capitano Oyarzabal, che ha segnato il gol vincente contro l'Inghilterra nella finale di Berlino, sono tornati in allenamento dalla inizio della settimana.

