- Ultima ondata osservata verso la fine delle vacanze estive in Renania settentrionale-Vestfalia

Mentre l'ultima ondata di caldo estivo si avvicinava in Renania Settentrionale-Vestfalia, circa 10.000 viaggiatori atterravano ogni giorno negli aeroporti dello stato tedesco più trafficato durante il weekend. Le lezioni in NRW riprendono il mercoledì.

Un rappresentante dell'aeroporto di Düsseldorf ha parlato con l'agenzia stampa tedesca, prevedendo circa 70.000 passeggeri venerdì e sabato, e oltre 71.000 domenica e lunedì.

L'aeroporto di Colonia-Bonn ha previsto un totale di 121.000 passeggeri nel weekend, la maggior parte dei quali turisti in ritorno.

Il club automobilistico ADAC ha previsto un notevole aumento dei ingorghi stradali sulle autostrade della Renania Settentrionale-Vestfalia rispetto a un normale weekend non festivo. Tuttavia, sono riusciti a evitare grossi ingorghi sia sabato che domenica.

Si prevede che l'alto volume di viaggiatori darà un boost economico a diverse attività in Germania. Molti di questi viaggiatori in arrivo sono probabili visitatori delle destinazioni turistiche più popolari del paese, come Berlino e Monaco.

Leggi anche: