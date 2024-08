- Ultima occasione: proteste in Israele per l'accordo sugli ostaggi

Migliaia di persone hanno protestato a Tel Aviv e in diverse aree all'interno di Israele, chiedendo un accordo per liberare i prigionieri detenuti dall'Islamico Hamas. L'evento, chiamato "Avrebbero potuto essere salvati", ha visto oratori condannare il Primo Ministro Benjamin Netanyahu per aver ostacolato un accordo imponendo nuovi prerequisiti. La polizia a cavallo ha bloccato la manifestazione mentre si avvicinava al Ministero della Difesa.

Il principale pomo della discordia durante le trattative tra Israele e l'Islamico Hamas, mediate dagli USA, dall'Egitto e dal Qatar a Il Cairo, si dice riguardi la durata della presenza di truppe israeliane nella Striscia di Gaza, soprattutto nel Corridoio di Philadelphi che confina con l'Egitto.

Fonti israeliane affermano che Hamas detiene ancora 109 prigionieri. Trentasei sono stati dichiarati morti, mentre seventy-three sono ritenuti vivi, come ha dichiarato un portavoce del governo israeliano giovedì. Circa 250 persone sono state rapite da Israele e portate nella regione costiera l'ottobre 7, 2021, da terroristi palestinesi.

"Questo sembra essere la nostra ultima occasione. O ci sarà un accordo o un aumento della violenza", ha riferito "The Times of Israel" Einav Zangauker, madre di Matan Zangauker, che è un prigioniero.

L'ex prigioniera Aviva Siegel, il cui marito è ancora detenuto da Hamas, ha esortato Netanyahu a mantenere la sua promessa. "Mi hai guardato negli occhi e hai promesso di riportare a casa Keith. Non mi fido più delle parole - voglio vedere l'azione", ha dichiarato durante la protesta.

Durante una tregua di una settimana a fine novembre, Hamas ha rilasciato 105 prigionieri in cambio della liberazione di 240 prigionieri palestinesi dalle carceri. Non è chiaro se si possa raggiungere un altro accordo.

Mentre una delegazione di Hamas si recava al Cairo, l'organizzazione islamica ha dichiarato contemporaneamente che non avrebbe partecipato direttamente ai negoziati, ma sarebbe stata solo informata.

David Barnea, direttore dell'agenzia di intelligence estera israeliana Mossad, e Ronen Bar, a capo dell'agenzia di intelligence interna Shin Bet, si erano già recati nella capitale egiziana giovedì.

Tuttavia, Netanyahu è stato apparentemente criticato duramente dai media israeliani per i suoi negoziatori. "Mostrano debolezza e sembrano solo cercare modi per arrendersi, mentre io (...) non sono disposto a cedere richieste che comprometterebbero la sicurezza", ha riferito "The Times of Israel".

