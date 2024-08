- Ulteriori ritardi e interruzioni del traffico ICE

I passeggeri sulla tratta ICE Monaco-Berlino devono ancora pazientare. Un guasto alla cabina di segnalazione sulla tratta tra Norimberga e Bamberga sta ancora causando ritardi e cancellazioni, ha dichiarato un portavoce di Deutsche Bahn. I treni ICE sulla tratta Monaco via Norimberga ed Erfurt per Berlino/Leipzig sono interessati.

I treni non possono fermare a Erlangen e a Bamberg e vengono deviati. I passeggeri devono aspettarsi fino a 120 minuti di tempo di viaggio aggiuntivo, ha detto la ferrovia. I treni IC sulla tratta tra Karlsruhe e Lipsia - via Stoccarda e Norimberga - sono stati cancellati tra Norimberga e Lipsia.

Il personale sta lavorando instancabilmente per risolvere il problema, che è in corso dal venerdì. La causa del guasto non è stata specificata dal portavoce.

