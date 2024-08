- Ulteriori ricerche dopo l'aggressione alla poliziotta

Il giorno dopo un attacco a un agente di polizia a Heiligkreuzsteinach (distretto di Rhein-Neckar), le ricerche legate alle indagini per omicidio sono proseguite. L'agente è rimasto lievemente ferito da un colpo di pistola alla mano durante una perquisizione del mercoledì, come hanno riferito le autorità. Il sospetto tiratore è stato poi trovato morto in una stanza dalle forze speciali. Inizialmente, gli investigatori hanno sospettato un suicidio.

Durante l'incidente sono stati sparati diversi colpi, ha riferito l'ufficio del pubblico ministero. "In nessun momento la polizia ha sparato alla donna", ha dichiarato un portavoce. La madre del sospetto tiratore era anche presente in casa durante l'attacco, ma non era coinvolta.

Le ricerche continuano in relazione all'indagine per omicidio

La perquisizione era parte di un'indagine su un omicidio avvenuto a luglio 2024, in cui una donna avrebbe accoltellato a morte il marito in un appartamento condiviso a Heiligkreuzsteinach. Mercoledì, gli investigatori cercavano prove relative a questo caso. Il ruolo del sospetto tiratore o della casa nell'indagine per omicidio era inizialmente incerto.

L'Ufficio del Procuratore della Repubblica di Heidelberg e la Direzione della Polizia Criminale stanno indagando sullo sfondo del crimine.

