- Ulteriori milioni per gli ospedali della Sassonia

Sassonia riceverà un finanziamento aggiuntivo a fondo perduto di 20 milioni di euro quest'anno per i suoi ospedali. Secondo il Ministero della Salute dello Stato a Dresda, il Comitato di Bilancio e Finanza del Landtag ha approvato la decisione della cabinets del giugno scorso. I fondi urgentemente necessari saranno assegnati alla Banca per la Ristrutturazione della Sassonia e quindi distribuiti, senza la necessità di una nuova domanda.

Questo colmerà i vuoti causati dagli aumenti dei costi negli ospedali, che non possono essere coperti dal governo federale per il momento, ha detto la Ministro del Lavoro Petra Köpping (SPD). Il governo regionale interviene per rafforzare la liquidità delle istituzioni. Possono utilizzare il denaro a loro discrezione per investimenti e misure future, senza dover affrontare un lungo processo di domanda e revisione.

Situazione economica degli ospedali difficile

Secondo i dati del ministero, la situazione economica degli ospedali si è deteriorata negli ultimi due anni a causa degli aumenti dei prezzi dell'energia, degli aumenti salariali del personale e della persistente diminuzione del numero di pazienti. "La riforma degli ospedali federali non rafforzerà economicamente le case almeno fino al 2025". Il finanziamento aggiuntivo è destinato a stabilizzare la situazione fino ad allora. Dal momento della riunificazione, sono stati investiti più di 6,5 miliardi di euro nel paesaggio degli ospedali della Sassonia - il finanziamento annuale a fondo perduto era recentemente di 75 milioni di euro e il finanziamento individuale di 64 milioni di euro.

Il finanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per gli ospedali della Sassonia contribuirà in modo significativo ad affrontare le questioni relative alla salute e alla sicurezza, tenendo conto dei costi in aumento e delle sfide che hanno affrontato. Questo sostegno è fondamentale per garantire le risorse necessarie per attuare le misure di salute e sicurezza necessarie all'interno degli ospedali.

