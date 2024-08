- Ulteriori lavori di demolizione previsti dopo il crollo dell'hotel a Kröv

Per l'inchiesta sulla causa del crollo dell'hotel nella città della Mosella di Kröv, la demolizione dell'edificio proseguirà. Sono previsti ulteriori lavori di demolizione per lunedì, ha dichiarato un portavoce della polizia. Ciò è stato deciso in seguito a un incontro con l'esperto responsabile della determinazione della causa, tenutosi in mattinata. Inoltre, la rimozione dei detriti proseguirà. "Ci vorrà del tempo", ha detto il portavoce.

Non è ancora possibile fare alcuna dichiarazione sulla causa, ha detto il portavoce. Sarà necessario attendere il rapporto degli esperti. Lo scorso martedì sera, un intero piano dell'hotel è crollato. Due persone sono morte: una donna di 64 anni e il gestore dell'hotel di 59 anni. Seven altre persone sono rimaste intrappolate tra le macerie per ore.

Olandese ferito trasferito

Un olandese ferito coinvolto nell'incidente è stato trasferito nel suo paese per ulteriori cure. Lo ha annunciato sua moglie sui social media. Il 26enne, padre di due figli, è uno dei sette feriti che sono stati estratti dalle macerie. Sua moglie e il loro figlio di due anni sono stati estratti dopo ore, ma hanno riportato solo ferite lievi. La moglie ha chiesto aiuto in una pubblicazione sui social media.

Il 26enne olandese era stato precedentemente trattato in un ospedale di Treviri in terapia intensiva. Secondo la polizia, domenica mattina era ancora in coma farmacologico. I parenti della famiglia olandese hanno ringraziato i servizi di soccorso durante il servizio a Kröv. "Siamo sicuri che si riprenderà completamente. I medici sono bravi", ha detto il padre dell'uomo ferito, Auke Hoefnagel, in un discorso alla fine del servizio.

Despite the ongoing demolition and sifting through the debris, the exact cause of the hotel collapse remains unknown due to the misfortune. The awaited expert report will provide insights into this misfortune.

Leggi anche: