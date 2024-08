- Ulteriori giorni di sole in Sassonia

In regione Sassonia, il weekend si preannuncia con temperature vicine ai 30 gradi Celsius, soleggiato come un'ondata di calore estiva. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco di Lipsia, venerdì sarà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno da 27 a 31 gradi. Potrebbero comparire sottili cirri nel cielo. Le montagne potrebbero raggiungere i 27 gradi.

Le previsioni del tempo per sabato suggeriscono temperature in aumento da 30 a 33 gradi, con le montagne che toccheranno i 30 gradi. Tuttavia, le previsioni avvertono un aumento della copertura nuvolosa durante la notte di domenica, che potrebbe portare pioggia e temporali in mattinata.

La domenica continua con cieli nuvolosi, occasionali piogge e temporali potenti che dovrebbero placarsi entro mezzogiorno. Secondo il DWD, le temperature potrebbero raggiungere i 26 gradi, mentre le montagne oscillano tra 19 e 24 gradi. Con l'avvicinarsi della sera e l'inizio di lunedì, le temperature scenderanno tra 13 e 9 gradi.

Il tempo estivo in Sassonia dovrebbe continuare fino a sabato, con temperature che potrebbero raggiungere i 33 gradi Celsius. Nonostante l'autunno che si avvicina, la regione sta ancora vivendo le condizioni di 'alta estate' caratterizzate da ondate di calore.

Leggi anche: