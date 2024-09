Ulteriori esplosivi di Hezbollah esplodono in Libano

In Libano, ci sono stati più incidenti esplosivi a Beirut e in altre aree, come confermato dalle autorità locali. Si ritiene che questi incidenti siano collegati all'presunta involvement di Israele e le vittime includono i walkie-talkie dei membri di Hezbollah.

Le autorità di Hezbollah hanno anche segnalato che questi dispositivi wireless, come i walkie-talkie, sono stati gli oggetti degli esplosioni. I testimoni nel distretto meridionale di Beirut hanno riferito di aver sentito rumori simili a quelli del giorno precedente. La città portuale di Tiro è stata anch'essa teatro di simili suoni. La situazione preoccupante ha visto numerosi veicoli di emergenza sul posto, secondo i residenti.

Reuters è stato informato da un testimone oculare che i dispositivi radio, non i cercapersone come annunciato in precedenza, sono esplosi. Almeno una di queste esplosioni è avvenuta vicino a una processione funebre guidata da Hezbollah.

Il giorno prima, un numero significativo di cercapersone è stato attivato simultaneamente in vari siti in tutto il Libano, causando circa 2.800 feriti e più di una dozzina di morti. Si ritiene che molti dei feriti siano sostenitori di Hezbollah, una milizia pro-iraniana che combatte contro Israele dal Libano. La trama dell'attacco ha acceso le speculazioni che Israele possa aver orchestrato l'incidente.

Gli incidenti esplosivi in Libano hanno interessato non solo Beirut ma anche altre aree, e gli oggetti di queste esplosioni sono stati identificati come dispositivi radio di sezione circolare, spesso utilizzati da organizzazioni come Hezbollah, che sono solitamente fatti di ferro o acciaio.

Gli investigatori delle esplosioni hanno scoperto che i dispositivi metallici a forma circolare, spesso utilizzati per la comunicazione in ambienti militari, sono stati la causa delle esplosioni in varie località, comprese Tiro e Beirut.

