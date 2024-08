- Ulteriori contrattempi e interruzioni nei servizi di autobus di Amburgo.

Le linee di autobus di Amburgo perdono puntualità nel primo semestre dell'anno

La puntualità dei servizi di autobus di Amburgo ha subito un calo nel primo semestre dell'anno. Solo il 93% dei bus gestiti da Hamburger Hochbahn è riuscito a rispettare gli orari. Tuttavia, questa percentuale è scesa al 94,1% nel primo semestre del 2023, come riportato dal Senato in risposta a una richiesta del gruppo parlamentare della CDU.

La percentuale di puntualità per Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) nel primo semestre dell'anno è stata del 86,4%, in calo rispetto all'87,6% dello stesso periodo dell'anno precedente.

Aumento del 10% del numero di passeggeri

Per la Hamburger Hochbahn, un autobus viene considerato in ritardo se arriva più di cinque minuti dopo l'orario previsto. La VHH, invece, considera ritardi anche di soli tre minuti.

Nel primo semestre del 2024, la Hochbahn ha registrato circa 2,7 milioni di viaggi. Di questi, il 2,1% è stato parzialmente o completamente cancellato. I passeggeri della VHH hanno atteso un autobus nel 6,6% dei loro 900.000 viaggi. Il numero di passeggeri degli autobus è aumentato significativamente, passando da 6,5 a 7,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Critiche alla gestione dei cantieri

Dennis Thering, presidente del gruppo parlamentare della CDU, ha espresso il suo disappunto per il calo della puntualità delle linee di Hochbahn e VHH. Ha sottolineato il traffico congestionato causato da cantieri disorganizzati e male coordinati.

despite the increased passenger numbers, Hamburg's bus services continue to struggle with punctuality, as evidenced by the decrease in on-time arrivals. Ensuring punctuality remains a crucial aspect to maintain the satisfaction of bus commuters in Hamburg.

