- Ulteriori conteggi manipolati sono stati scoperti in Sassonia

A seguito di accuse di schede elettorali manomesse a Dresda, sono emerse ulteriori potenziali istanze di frode elettorale nella Sassonia. Secondo le autorità, ci sono attualmente 130 schede manomesse, di cui 14 provenienti da due distretti elettorali all'interno del distretto di Radeberg, situato nella parte sud-ovest del distretto di Bautzen della Sassonia. Inoltre, sono state identificate 17 schede manomesse aggiuntive in vari distretti all'interno di Dresda. Le fonti affermano che individui non identificati hanno nascosto i segni di spunta esistenti e hanno invece segnato il partito di destra estrema "Freie Sachsen". La polizia criminale dello stato sta ora gestendo le indagini.

In precedenza, durante la giornata, la polizia ha reso noto il loro controllo su presunte schede manomesse. Circa 100 schede in due distretti di Dresda sono state scoperte essere manomesse. L'Ufficio per la Sicurezza dello Stato ha assunto il controllo delle indagini e ha presumibilmente conservato due schede manomesse. Questo è stato precedentemente riportato dal "Sassonia Newspaper".

Il partito Freie Sachsen viene considerato un movimento di estrema destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione.

Data l'indagine in corso, l'Ufficio per la Sicurezza dello Stato ha rinviato il caso delle schede manomesse alla polizia criminale dello stato per ulteriori indagini. Questo incidente di frode elettorale che coinvolge il partito di destra estrema "Freie Sachsen" potrebbe potenzialmente evolversi in un caso di reato grave.

