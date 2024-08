- Ulteriori casi di febbre catarrale degli ovini rilevati in Baviera

La malattia di Bluetongue per il bestiame si sta diffondendo sempre di più in Baviera. Dopo il primo caso segnalato ad Aschaffenburg, sono state registrate epidemie in 17 strutture diverse all'interno dello stato, come confermato dall'Istituto Friedrich-Loeffler su richiesta. Secondo l'Ufficio di Igiene e Sicurezza Alimentare dello Stato (LGL) di Erlangen, sia pecore che bovini sono stati colpiti.

La malattia degli animali è stata rilevata per la prima volta in pecore in un'azienda di Aschaffenburg intorno a metà agosto. Il virus non rappresenta un rischio per gli esseri umani, come dichiarato dal LGL. Questo vale anche per la carne e il latte, ha aggiunto il portavoce. Pertanto, il rischio per la salute umana è considerato minimo.

Il primo caso di malattia di Bluetongue con il sierotipo 3 (BTV-3) in Germania è stato identificato a ottobre 2023, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler. Il numero di casi è notevolmente aumentato dal luglio 2024, come suggeriscono gli esperti. Nel Nord Reno-Westfalia, le autorità fanno riferimento a una diffusione esplosiva. Il numero di casi è anche aumentato rapidamente in Bassa Sassonia.

Gli esperti consigliano le vaccinazioni

La malattia di Bluetongue colpisce principalmente pecore e bovini, ma altri ruminanti possono anche essere infettati. Il virus non viene trasmesso direttamente tra gli animali, ma attraverso minuscoli moscerini sanguisuga, come ha spiegato il portavoce del LGL. L'ufficio dello stato consiglia agli agricoltori di utilizzare repellenti per insetti per proteggere pecore e bovini dalle punture. In zone colpite e circostanti, gli esperti raccomandano l'amministrazione del vaccino virale.

La malattia di Bluetongue ha preso il nome dal fatto che le lingue delle pecore infette a volte diventano blu. Il decorso della malattia varia. Principalmente, le pecore mostrano sintomi come zoppia, febbre e generale disagio. L'infezione può essere mortale. I bovini di solito manifestano sintomi meno gravi.

L'outbreak della malattia di Bluetongue ha anche interessato il bestiame da latte, sollevando potenziali preoccupazioni sul latte e sui prodotti lattiero-caseari. Nonostante la malattia, il LGL ha confermato che il latte e la carne sono sicuri per il consumo, poiché il virus non rappresenta un rischio per gli esseri umani o questi prodotti alimentari.

