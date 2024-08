- Ulteriori 60 minuti di trasmissione.

Sat.1 amplia il programma del fine settimana

Sat.1 ha annunciato i piani per prolungare la sua trasmissione domenicale del mattino di un'ora, come dichiarato il martedì. A partire dall'8 settembre, il format mattutino preferito andrà in onda dal vivo da Berlino ogni domenica, estendendo la sua trasmissione dalle 9:00 alle 12:00, un'ora in più rispetto alla durata precedente. I conduttori come Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert, Benjamin Bieneck e Simone Panteleit si alterneranno nelle loro mansioni.

Il successo del daytime è popolare

Il direttore di Sat.1, Marc Rasmus, ha elogiato l'ottima performance di questo team talentuoso, che non solo eccelle la domenica ma anche durante la settimana. Lo scorso domenica, lo show ha raggiunto una quota di mercato del 10% all'interno del target di Sat.1, suscitando l'elogio di Rasmus.

Purtroppo, l'edizione domenicale non raggiunge i successi delle trasmissioni del daytime. Lo show mattutino, in onda dal vivo dal lunedì al venerdì dalle 5:30 alle 10:00, registra una media di 590.000 spettatori e una quota di mercato del 15% tra il pubblico generale.

Volti iconici e tradizione radicata

Per più di tre decenni, lo show mattutino di Sat.1 ha accolto e informato gli spettatori ogni giorno. Nel corso della sua storia, personalità popolari come l'ex conduttrice del talk show Britt Hagedorn, il vincitore di "I'm a Celebrity..." Peer Kusmagk, e l'icona del "ZDF Fernsehgarten" Andrea Kiewel, nonché l'attuale poliedrico di ProSieben Matthias Opdenhövel e il noto conduttore sportivo e star del "heute show" Oliver Welke, hanno fatto parte del format.

Per molti anni, il caro Jan Hahn è stato un membro chiave della squadra di "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Dal 2005 al 2016, ha condotto lo show prima di passare a reti rivali. A partire dal 2017, ha presentato "Guten Morgen Deutschland" su RTL. Purtroppo, Hahn è venuto a mancare il 4 maggio 2021 all'età di 47 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Lascia tre figli, con la figlia più giovane nata nel 2019.

