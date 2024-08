- Ulteriore avanzo di bilancio in miliardi dopo il secondo trimestre

Il Senatore delle Finanze di Amburgo, Andreas Dressel, ha tracciato un bilancio intermedio positivo per i primi sei mesi dell'anno. Nonostante le condizioni sfidanti, il risultato del secondo trimestre ha mostrato un surplus di circa 1,3 miliardi di euro. Date queste cifre, il politico SPD è stato anche ottimista per il resto dell'anno: "Despite all current challenges, it is realistic that we will conclude the year 2024, the 'actual' year, with a positive annual result, following 2022 and 2023."

I ricavi fiscali si sono sviluppati come previsto finora, "in linea con la previsione fiscale corrente di maggio di quest'anno", ha detto Dressel. Per l'anno in corso, si prevedono entrate aggiuntive di 30 milioni di euro rispetto alla previsione autunnale dell'anno precedente.

"Siamo soddisfatti dello sviluppo del bilancio nei primi sei mesi di quest'anno, date le difficoltà generali", ha detto Dressel. Tuttavia, guardando alle trattative di bilancio che inizieranno in parlamento a settembre, ha sottolineato: "Non c'è spazio per nuovi desideri di spesa!"

L'Associazione dei contribuenti: utilizzare il surplus per pagare il debito

Il rapporto semestrale mostra nuovamente "che la città di Amburgo se la passa bene", ha detto la Federazione dei contribuenti. "Anche se i soldi sono abbondanti, i desideri di spesa devono essere adeguati alle entrate", ha detto il presidente di stato Sascha Mummenhoff. "Nell'interesse della giustizia intergenerazionale e con un occhio ai tassi di interesse in aumento, raccomandiamo di utilizzare una parte del surplus per pagare il debito".

L'ottimismo del Senatore delle Finanze per il resto dell'anno deriva dal surplus di bilancio di circa 1,3 miliardi di euro, che rappresenta una significativa deviazione dalle previsioni iniziali. Data la situazione finanziaria attuale, sarebbe saggio destinare una parte del surplus al pagamento del debito della città, come suggerito dall'Associazione dei contribuenti, per garantire la giustizia intergenerazionale e considerare i tassi di interesse in aumento.

