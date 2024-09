Due decenni e mezzo di unione matrimoniale - Ulrike Frank, famosa figura del GCSZ, esprime il desiderio di invecchiare e ingrassare insieme al marito.

In serie tedesca "Good Times, Bad Times", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", la relazione sullo schermo del personaggio Katrin Flemming è in continua evoluzione, ma dietro le quinte l'attrice Ulrike Frank gode di una stabilità significativa: la 55enne e suo marito, il musicista Marc Schubring, festeggiano 25 anni di matrimonio.

"Sono passati gli anni, ma ne è successo così tanto. Quello che rimane è una coppia che si ama, unita per affrontare la vita e invecchiare insieme. Un sogno a lungo atteso realizzato nei momenti buoni e in quelli difficili!" ha dichiarato Frank in un'intervista a RTL.

L'attrice di GZSZ Ulrike Frank: tradizione unica per le foto di nozze

Il segreto del loro matrimonio? "Continuiamo a scoprire e sorprenderci a vicenda, e ci scambiamo gesti d'affetto e attenzioni anche oltre i compleanni e gli anniversari." In occasione dei loro anniversari di matrimonio, la coppia segue una tradizione unica: "Di solito trascorriamo qualche giorno in Scozia. Scattiamo sempre una foto speciale, solo delle nostre ombre intrecciate, che poi condividiamo con il mondo."

E c'è tanto da festeggiare per Frank, entrata a far parte di "GZSZ" alla fine del 2002: "Marc è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Non vedo l'ora di invecchiare e raggrinzire insieme a lui, e sono ansiosa di scoprire cosa ci riserva il futuro. Siamo pronti!"

