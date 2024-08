Uganda: 22 morti per il crollo di una miniera di carbone

Dopo il crollo di una montagna di immondizia a Kampala, la capitale dell'Uganda, il bilancio delle vittime è salito a almeno 22. "Abbiamo recuperato 22 corpi e si presume che molti altri siano rimasti intrappolati sotto le macerie", ha dichiarato il portavoce della polizia Patrick Onyango all'agenzia stampa tedesca. La Croce Rossa Uganda si aspetta che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente. "Le possibilità di trovare altri superstiti sono scarse", ha detto la portavoce Irene Nakasiita. I soccorsi proseguono.

Le forti piogge di sabato hanno causato una grande quantità di immondizia a scivolare giù dalla collina nel sobborgo di Kiteezi a Kampala, seppellendo le case vicine. Domenica, le autorità hanno inizialmente segnalato almeno 16 morti.

La Croce Rossa ha allestito un campo per accogliere le famiglie colpite. Dal sabato, le squadre di soccorso hanno estratto decine di persone vive dalle macerie, che ora hanno bisogno di supporto psicologico e medico urgenti, ha detto Nakasiita.

L'amministrazione della città di Kampala si è lamentata da tempo della mancanza di fondi per la gestione dei rifiuti nella città di circa due milioni di abitanti. La discarica di Kiteezi, a circa undici chilometri dal centro città, è apparentemente l'unica discarica della città. I residenti si lamentano dei pericoli per la salute e dell'inquinamento a causa della montagna di immondizia.

Despite the Red Cross's efforts to find more survivors, the chances of finding any other alive individuals are minimal due to the heavy debris. The affected families are now seeking assistance at the Red Cross's designated camp, along with those rescued on Sunday.

Leggi anche: