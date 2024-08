Ufficio di ricerca della polizia del deputato di sinistra del Thuringia

Perquisizione della polizia nell'ufficio di un deputato della Sinistra nel Parlamento di Turingia; emergono accuse di coinvolgimento in pornografia minorile durante la campagna elettorale

La polizia ha effettuato una perquisizione nell'ufficio di un deputato della Sinistra nel Parlamento di Turingia. Secondo i resoconti della dpa, l'indagine riguarda accuse di pornografia minorile. Sono state perquisite anche altre location. L'MDR aveva già riferito di questo. Secondo le loro informazioni, il politico aveva acceso forum pertinenti utilizzando un indirizzo IP del Parlamento di Stato.

La Procura della Repubblica di Erfurt ha inizialmente rifiutato di commentare l'indagine. Tuttavia, un portavoce dell'autorità non ha negato un corrispondente rapporto dell'MDR. Il caso è emerso proprio nel bel mezzo della campagna elettorale - un nuovo Parlamento di Stato sarà eletto in Turingia il 1º settembre.

Il Presidente del Ministero della Turingia, Bodo Ramelow, anche membro della Sinistra, ha espresso shock per le accuse. "Fino a quando la questione non sarà chiarita, il deputato interessato dovrebbe sospendere tutte le cariche e i doveri", ha scritto su X. Se le accuse si rivelassero vere, si aspetta conseguenze severe. "La legge e l'ordine si applicano anche ai politici", ha sottolineato Ramelow. "Deve essere chiarito rapidamente, a fondo e in modo coerente", ha richiesto.

La frazione sostiene l'ufficio del pubblico ministero

Il capo della frazione della Sinistra della Turingia, Steffen Dittes, ha espresso shock. "La gravità dell'accusa penale è sconvolgente", ha scritto in una dichiarazione. Ora spetta all'ufficio del pubblico ministero e alla polizia chiarire l'accusa penale a fondo. "In qualità di frazione, garantiamo il pieno sostegno al lavoro investigativo dell'ufficio del pubblico ministero e della polizia e continueremo a farlo nel prosieguo dell'indagine".

Le due co-presidi della Sinistra in Turingia, Ulrike Grande-Röthig e Christian Schaft, hanno espresso shock. "Chiediamo esplicitamente moderazione nel trattamento pubblico della questione riguardante la famiglia del deputato", hanno dichiarato. Sostengono il lavoro investigativo dell'ufficio del pubblico ministero e della polizia e la questione deve essere chiarita a fondo. "Fino a quando la questione non sarà chiarita, per noi è scontato che il deputato sospenda il suo lavoro e le attività nella frazione e nella campagna elettorale in corso con effetto immediato".

La perquisizione dell'ufficio è stata eseguita alla scrivania del deputato della Sinistra nel Parlamento di Turingia. Despite the ongoing investigation, the Left Party faction has pledged their full support to the Public Prosecutor's Office, aiding in the clarification of the situation.

Leggi anche: