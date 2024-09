Ufficiali delle forze dell'ordine:

Inizialmente, un individuo di 46 anni avrebbe minacciato un altro uomo con un'arma da fuoco e successivamente avrebbe aperto il fuoco sugli agenti di polizia nel suo appartamento. Gli agenti hanno risposto con la forza letale, causando la sua morte. In seguito, la procura ha rivelato che l'uomo deceduto era sotto custodia protettiva.

Apparentemente alle prese con problemi di salute mentale, l'uomo di 46 anni avrebbe intimidito un 49enne con un'arma su un campeggio al mattino. Fortunatamente, la vittima è riuscita a sfuggire all'aggressore e ha contattato le autorità. Il 49enne ha inseguito il sospetto, che è fuggito in un edificio residenziale in Dreilindenstraße. A causa del rifiuto del sospetto di aprire la porta, la polizia è entrata nell'appartamento con un mandato di perquisizione.

L'uomo avrebbe risposto al fuoco degli agenti secondo le dichiarazioni della polizia e della procura nel pomeriggio. In risposta, gli agenti hanno fatto fuoco, causando la morte dell'uomo. È stata avviata un'indagine per omicidio per fare luce sulle circostanze dell'alterco. Il modo in cui l'uomo abbia ottenuto l'arma remains ancora sconosciuto, secondo Sebastian Büchner.

Le ispezioni hanno rivelato che l'appartamento dell'uomo a Nikolassee, nella parte sud-ovest di Berlino, era in uno stato di disordine. L'area consiste principalmente di ville e case unifamiliari. L'edificio ospita alloggi a basso costo, con circa 100 monolocali. Un residente locale ha riferito che c'è una scuola elementare accanto alla proprietà.

Data la situazione in evoluzione, la polizia ha deciso di sorvegliare l'edificio per eventuali minacce. Dopo l'incidente, la famiglia dell'uomo deceduto ha contattato la polizia, esprimendo preoccupazione e chiedendo informazioni al di fuori dell'indagine in corso.

Leggi anche: