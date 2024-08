- Ufficiali delle forze dell'ordine: pronunciare canzoni razziste non è un reato

Durante un evento di armi da fuoco ad Hannover, cori razzisti su un brano di Gigi D'Agostino sono rimasti impuniti, come dichiarato dal pubblico ministero della città. Hanno annunciato oggi la fine delle indagini. Durante l'incontro di Kleinburgwedel di giugno, i partecipanti hanno cantato versi offensivi su "L'amour toujours".

Secondo un rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero, l'unico sentimento espresso è stato il disprezzo. Non c'è stata istigazione all'ostilità verso gli immigrati o alla violenza. Inoltre, esprimere dubbi sul diritto degli immigrati di risiedere nel paese non viola necessariamente la dignità umana. In precedenza, "Hannoversche Allgemeine Zeitung" ha coperto questa situazione.

Il portavoce ha chiarito che questa decisione è stata presa su base individuale. In precedenza, il dipartimento di sicurezza dello stato ha esaminato la possibilità di incriminare per istigazione della folla. Tuttavia, l'istigazione all'odio è un reato penale solo quando vengono diffusi slogan razzisti.

Date le circostanze, non sono state presentate accuse penali per mancanza di istigazione all'odio o alla violenza. Inoltre, il canto di versi offensivi agli eventi non dovrebbe essere automaticamente classificato come reato penale.

