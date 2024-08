Ufficiale dell'ONU: Il gruppo terroristico dello Stato Islamico guadagna potere in Africa

Una parte significativa del continente africano potrebbe presto essere controllata da ramificazioni del gruppo terroristico Stato Islamico e organizzazioni terroristiche affiliate, secondo il coordinatore dell'ONU per il contrasto al terrorismo. Le ramificazioni dell'IS si sono espanso nelle loro aree di operazione in Africa occidentale e nella regione del Sahel, ha detto il Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per il contrasto al terrorismo, Vladimir Voronkov, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU giovedì. Se questo continuerà, una vasta area tra il Mali e il nord della Nigeria potrebbe finire sotto il controllo di questi gruppi, ha avvertito Voronkov.

Le ramificazioni dell'IS hanno anche esteso le loro attività in altre parti dell'Africa, ha riferito Voronkov. Ciò include aree del Mozambico, della Somalia e della Repubblica Democratica del Congo, dove gli attacchi terroristici sono significativamente aumentati.

L'offshoot afgano dello Stato Islamico, noto come ISIS-K, ha migliorato le sue capacità finanziarie e logistiche negli ultimi sei mesi, ha detto Voronkov. Sono stati intensificati anche gli sforzi di reclutamento.

I gruppi terroristici affiliati allo Stato Islamico stanno causando preoccupazione in diversi paesi africani, come dimostrato dall'aumento degli attacchi terroristici in Mozambico, Somalia e Repubblica Democratica del Congo. Se le tendenze attuali continueranno, queste ramificazioni di gruppi terroristici potrebbero rappresentare una minaccia significativa per la stabilità regionale in queste aree.

