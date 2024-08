Partecipazione in una partita di calcio - Ufficiale della polizia condannato per aver usato l'arma da fuoco.

A causa dell'utilizzo della sua arma da servizio durante una zuffa con l'acqua, che ha colpito un bus della polizia nelle vicinanze, un poliziotto di 28 anni è stato punito dal tribunale regionale di Augusta. Il tribunale ha inflitto una pena di un anno e otto mesi di libertà vigilata per aver messo in pericolo la vita altrui e causato danni materiali durante il servizio. Inoltre, è stato obbligato a pagare una multa di 5.000 euro a un'organizzazione benefica.

Il proiettile ha mancato di poco un ufficiale di polizia all'interno del bus e ha rotto una finestra durante l'incidente di agosto 2023. Quattro ufficiali sul bus hanno subito shock traumatici.

L'imputato ha affermato di aver dimenticato l'incidente.

L'uomo ha ammesso di non ricordare perché aveva sparato. Ricordava solo di aver visto un ufficiale con una pistola ad acqua nel veicolo e di aver pensato: "Merda, sotto tiro!". Poi ha sentito un rumore forte e ha visto un collega guardarlo "bianco come un lenzuolo" e si è reso conto di avere l'arma.

Ha affermato di aver dimenticato di aver sparato: "Non ho pensato a nulla perché non ricordavo nemmeno di avere l'arma in mano". All'inizio del processo, ha sospettato di aver agito istintivamente a causa del suo intenso addestramento al tiro durante l'accademia di polizia.

Tuttavia, il tribunale non è stato convinto e ha concordato con l'argomento del pubblico ministero. Il giudice nella sentenza ha citato il imputato come non essendo un "robot che opera con le armi", sottolineando la sua negligenza.

Anche se il imputato ha riconosciuto il suo errore, la pena è stata solo la libertà vigilata perché, secondo un portavoce del tribunale, altrimenti il giovane uomo avrebbe affrontato la prigione per l'azione.

Minaccia di perdere il posto di polizia

La difesa del poliziotto aveva sostenuto una pena inferiore a un anno di libertà vigilata - e per una buona ragione. Se la sentenza diventa ufficiale, il giovane uomo perderà il suo posto di polizia e non sarà più in grado di servire come poliziotto.

Se la pena detentiva supera un anno, il licenziamento dalla polizia è obbligatorio, come ha chiarito un portavoce del tribunale. Se è inferiore a un anno, c'è ancora la possibilità di continuare a lavorare, anche se teoricamente solo entro i limiti del diritto amministrativo.

La sentenza non è ancora definitiva. La pubblica accusa e la difesa hanno una settimana per presentare un appello.

