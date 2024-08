- Ufficiale del governo: la democrazia è minacciata da campagne di disinformazione

Daniela Behrens, Ministro dell'Interno della Bassa Sassonia, si fa sostenitrice della lotta contro la diffusione dannosa di informazioni ingannevoli. Oltre a incoraggiare le iniziative di fact-checking, gli individui possono aiutare sfidando le affermazioni false sui social media o nelle conversazioni personali, come ha menzionato la politica SPD in un incontro organizzato dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione ad Hannover.

"Le informazioni ingannevoli minacciano attualmente la democrazia", ha avvertito Behrens. "Non sono solo antidemocratiche, ma addirittura antidemocratiche". Gli estremisti manipolano l'intelligenza artificiale per diffondere odio e provocazione attraverso i social media. "Il fact-checking e la verifica diventeranno sempre più cruciali in futuro", ha aggiunto Behrens.

L'Ufficio per la Protezione della Costituzione incoraggia l'apprendimento della alfabetizzazione mediatica

L'obiettivo degli estremisti è influenzare l'opinione pubblica con notizie false. Ciò può mettere a dura prova l'armonia sociale, come dimostrano i disordini estremisti di destra nel Regno Unito. Ma non sono solo gli estremisti di destra - la disinformazione viene anche utilizzata dagli influencer islamici o dalla Russia per presentare la sua invasione dell'Ucraina come una forma di autodifesa. La facilità di accesso ai contenuti online può portare a una rapida radicalizzazione.

Le tecniche di propaganda e manipolazione non sono nuove, ha notato Behrens. Tuttavia, ciò che è nuovo è la velocità con cui possono influenzare un vasto pubblico.

Il presidente dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, Dirk Pejril, ha quindi invitato a un'istruzione precoce nell'alfabetizzazione mediatica per prevenire la diffusione di narrazioni errate. "Le campagne di disinformazione mirano a esacerbare le tensioni sociali, disturbare i processi democratici e influenzare le strutture e le decisioni. Minano gravemente la nostra democrazia", ha detto Pejril.

