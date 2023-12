UFC 270: Francis Ngannou batte Ciryl Gane per conservare il titolo dei pesi massimi e unificare la divisione

Ostacolato da un infortunio al ginocchio - che ha rivelato dopo l'incontro - Ngannou, noto per essere uno dei più grandi picchiatori dello sport, si è affidato alla lotta e al gioco a terra contro Gane.

Nonostante sia apparso a terra dopo i primi due round, il 35enne ha concluso la serata vincendo per decisione unanime all'Honda Center di Anaheim.

Battendo Gane, campione ad interim dei pesi massimi UFC, Ngannou ha consolidato la sua posizione di combattente tra i più pericolosi di questo sport.

L'impressionante vittoria è arrivata nonostante le gravi lesioni alle ginocchia subite tre settimane fa. Il lottatore camerunense ha dichiarato in seguito di essersi strappato il legamento crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro durante l'allenamento.

Diversi medici gli hanno consigliato di ritirarsi dall'incontro, ma lui ha scelto di non farlo perché voleva "ricordare alla gente che sono il campione".

"È stato un viaggio incredibile", ha detto Ngannou. "È stato un campo di allenamento molto duro. Sono stati 10 mesi molto duri".

Il record di Ngannou è ora 17-3, mentre la sconfitta è stata la prima della carriera di Gane, che scivola a 10-1.

I due pugili hanno una lunga storia insieme: erano compagni di sparring a Parigi e il capo allenatore di Gane, Fernand Lopez, è stato l'ex mentore di Ngannou.

Il tema del futuro di Ngannou nell'UFC ha dominato la preparazione dell'incontro, poiché egli ritiene di non essere pagato abbastanza da Dana White e dall'UFC.

In seguito, non ha escluso un futuro altrove. "Il pugilato è sempre in fondo alle mie tasche", ha detto Ngannou nell'ottagono dopo l'incontro.

"È una cosa che devo fare prima della fine della mia carriera ... Non è che ho una vita intera qui".

All'inizio della serata, Deiveson Figueiredo ha rivendicato il titolo UFC dei pesi mosca con una vittoria per decisione unanime su Brandon Moreno.

In quello che è il terzo incontro tra i due - con un pareggio e una vittoria di Moreno prima di sabato - è stato il brasiliano Figueiredo a superare il messicano Moreno.

Figueiredo, che con questa vittoria diventa due volte campione dei pesi mosca, è riuscito a mettere a terra Moreno numerose volte davanti a una folla dominata dai tifosi messicani che sostenevano Moreno.

Dopo la vittoria, il 34enne Figueiredo ha chiesto un quarto incontro tra i due.

"Oggi è il mio giorno", ha detto Figueiredo. "Per questo momento, per Brandon, per noi che ti abbiamo fatto il regalo di un combattimento della notte, per tutti quelli che erano qui. Sono stato lontano dalla mia famiglia per quattro mesi. Sono pronto per il quarto incontro contro Brandon in Messico".

