UEFA sanziona il FC Barcelona per l'esposizione di simboli nazisti

Tifosi del FC Barcelona esibiscono uno striscione con un messaggio che ricorda un saluto nazista durante la partita contro l'AS Monaco. La squadra viene colpita da sanzioni da parte della UEFA.

Il FC Barcelona è stato proibito dalla UEFA di vendere biglietti ai propri tifosi per la partita di Champions League in trasferta contro il Red Star Belgrade del 6 novembre a causa di uno striscione dei tifosi contenente riferimenti al nazismo. Il club è stato inoltre multato di 10.000 euro, come comunicato dalla UEFA.

Lo striscione è stato esposto nella sezione dei tifosi ospiti durante la sconfitta per 1-2 contro l'AS Monaco dello scorso giovedì. Il messaggio recitava: "Heil Flick" - Hansi Flick, l'ex allenatore tedesco e del Bayern Monaco, è ora allenatore del FC Barcelona. La frase "Heil Hitler" era un saluto comune tra i nazisti e lo striscione ha scatenato polemiche e critiche. Elena Fort, vicepresidente del Barcellona, ha espresso il suo shock su Twitter, scrivendo: "Disgustoso e inaccettabile. Sono piena di disgusto e tristezza per il fatto che qualcuno che si dice tifoso del club si comporti così. Ci sono dei limiti. Questo non deve mai più accadere. Mai più!"

Periodo di prova ripristinato a seguito di una violazione ricorrente

Nella sua dichiarazione, la UEFA ha menzionato un'altra violazione punita il 17 aprile. Durante la prima gara dei quarti di finale contro il Paris Saint-Germain, il saluto nazista era visibile nel settore dei tifosi. Di conseguenza, è stata inizialmente imposta una sospensione dalla vendita dei biglietti per la prossima partita in trasferta. Tuttavia, questa sospensione è stata sospesa per un anno a condizione che non ci fossero altre violazioni, condizione che è stata ora violata. Il periodo di prova verrà quindi riattivato e, in caso di un'altra infrazione nei prossimi 12 mesi, verrà nuovamente imposta una sospensione dalla vendita dei biglietti per una partita in trasferta.

Il FC Barcelona ha recentemente sottolineato di respingere qualsiasi forma di violenza e di glorificazione del nazismo e, secondo la sua costituzione, sostiene la promozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Le identità dei tifosi responsabili non sono state registrate dal club. In Spagna, non è illegale esibire pubblicamente simboli nazisti o riferimenti a tali simboli.

La violazione ricorrente di esibizione del saluto nazista, questa volta durante la partita contro il Paris Saint-Germain, ha portato la UEFA a mettere il FC Barcelona in prova per un anno. Purtroppo, i neonazisti nella tifoseria del club hanno nuovamente causato polemiche esibendo lo striscione offensivo durante la partita contro l'AS Monaco.

