UE: Ucraina conduce una "legittima guerra difensiva" nella città russa di Kursk

12:43 Ucraina: Dozzine di soldati russi catturati a Kursk

Dopo che le forze ucraine sono entrate nella regione russa di Kursk, "molti" soldati russi sono stati apparentemente catturati. Il progetto ucraino "Khochu Nayti" su Telegram ha fornito queste informazioni. Il progetto umanitario, lanciato a gennaio 2024 dalle forze armate ucraine, serve come centro di coordinamento per i prigionieri di guerra russi in Ucraina. Ha lo scopo di aiutare il personale militare dell'esercito russo a trovare i loro familiari. Secondo "Khochu Nayti", i prigionieri includono sia coscritti che soldati a contratto. "Ci sono anche rapporti di morti, i cui corpi non sono stati rimossi dai loro compagni durante la ritirata", si legge nella dichiarazione. Il progetto ha pubblicato filmati aerei che mostrano apparentemente la cattura di più di 30 soldati russi. Altri video sui social media mostrano dozzine di soldati russi che si arrendono nella regione di Kursk. Il numero totale di soldati russi catturati dal offensive ucraina nella regione è ancora sconosciuto.

12:18 Gazprom: Trasporto del gas in corso normalmente nonostante i combattimenti nella regione di Kursk

Le esportazioni di gas russo attraverso la regione di frontiera di Kursk, che è stata attaccata dalle forze ucraine, proseguono in gran parte normalmente, secondo Gazprom. Oggi sono previsti circa 37,3 milioni di metri cubi di gas naturale da trasportare, ha annunciato la società a Mosca. Si tratta di circa il 5% in meno rispetto al giorno precedente, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS. Le forze ucraine hanno preso almeno il controllo parziale della città di Sudja, compreso un importante punto di misurazione del gas in direzione dell'Europa occidentale. Da lì, il trasporto attraversa l'Ucraina e prosegue per la Slovacchia e l'Austria. Nel 2023, nonostante il conflitto in corso, sono stati trasportati 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale all'Unione Europea lungo questo percorso.

11:37 Blogger militare: La Russia perde un 'importante hub logistico' a favore dell'Ucraina

La città russa di Sudja nella regione di Kursk è stata apparentemente presa dalle forze ucraine, secondo il blogger militare filo-russo Yuri Podolyaka sul suo canale Telegram. La città si trova a nove chilometri dal confine ucraino. Podolyaka ha scritto che la città è piena di forze militari ucraine. "Sudja è essentially lost for us. This is an important logistics hub", ha scritto. Le forze ucraine stanno apparentemente avanzando verso nord in direzione di Lgov. "In generale, la situazione è difficile e peggiora, anche se il ritmo dell'offensiva ucraina si è notevolmente rallentato".

11:04 Munz: Raid di Kursk "Completamente Sconvolto" Mosca

La situazione rimane inizialmente incerta, ma poi viene confermato: i combattenti ucraini attaccano il territorio russo. L'offensiva nella regione di Kursk ha "completamente sconvolto" Mosca, riferisce il corrispondente di ntv Rainer Munz. Tuttavia, potrebbe esserci altro dietro l'attacco oltre a una manovra diversiva.

10:48 Russia: Situazione a Kursk Dopo l'Incursione Ucraina "Sotto Controllo"

Le forze russe combattono contro i soldati ucraini infiltrati nell'Oblast' di Kursk per il terzo giorno consecutivo. La situazione è "stabile e sotto controllo", secondo il vicegovernatore della regione di frontiera, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. Circa 3.000 persone sono state evacuate in sicurezza. Le truppe russe combattono attivamente contro le unità ucraine nel distretto di Sudja e le respingono, secondo l'agenzia di stampa TASS citando le autorità locali. Quattro persone sono state uccise negli attacchi ucraini. Il comando militare ucraino non ha ancora commentato l'offensiva a Kursk. various pro-Russian military bloggers also write about ongoing fighting.

10:18 Kriewald sull'Offensiva: "Ucraini Avanzano 15 Chilometri nella Regione di Kursk"

L'avanzata dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk sta causando scalpore a Mosca. I soldati ucraini sono said to have advanced up to 15 kilometers. Moreover, there are reports of dozens of prisoners of war. ntv reporter Nadja Kriewald reports from Odessa about the background.

09:35 ONU: I Russi Torturano il 95% dei Prigionieri di Guerra Ucraini

I dipendenti dei penitenziari russi sono said to torture Ukrainian prisoners of war even during the first interrogations. Furthermore, the practice of torture in Russian captivity is "widespread and systematic", according to Danielle Bell, head of the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU), in an interview with the Dutch broadcaster NOS. She says that the Russian Federation has tortured 95 percent of Ukrainian prisoners of war in its prisons. According to her, Ukrainian prisoners of war are beaten with metal rods and sticks, stripped naked, and subjected to electric shocks. "This is undoubtedly the worst I've seen in the 20 years of my career", Bell says. Information about Ukrainian prisoners in Russia is mainly collected through interviews with Ukrainian prisoners of war after their release. At the same time, the UN mission has direct access to Russian prisoners of war and can get an impression of the detention conditions.

08:49 Estonia Introduce Controlli Doganali Rinnovati al Confine con la RussiaL'Estonia sta introducendo controlli doganali completi al suo confine esterno UE con la Russia. Questa decisione è stata presa dal governo dello stato baltico NATO all'inizio di agosto. A partire dall'8 agosto, tutte le persone che attraversano il confine con la Russia, nonché tutti i carichi, saranno soggetti a controlli. I controlli ai valichi di frontiera stradali e ferroviari di Narva, Koidula e Luhamaa saranno introdotti gradualmente. Fino ad ora, i controlli sui passeggeri e sui veicoli erano casuali e basati sul rischio. Con il rafforzamento, il Primo Ministro Kristen Michal intende prevenire il transito e il trasporto di beni europei sanzionati attraverso l'Estonia e rafforzare la sicurezza del paese. Il confine tra Russia e Estonia è lungo 294 chilometri.

08:11 Ucraina Rilascia i Dati sulle Perdite RusseLo Stato Maggiore Ucraino ha rilasciato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia ha perso circa 587.510 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con 1.140 perdite nelle ultime 24 ore. Un rapporto da Kiev segnala anche che due carri armati, 36 sistemi d'artiglieria, 81 droni e un elicottero sono stati distrutti. In totale, la Russia è saida aver perso 8.431 carri armati, 16.487 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.293 droni, 28 navi e un sottomarino dal'inizio dell'invasione su larga scala. Le stime occidentali suggeriscono figure di perdite più basse, ma sono anche probabili valori minimi.

07:32 Medvedev Minaccia l'Escalation dell'Invasione Russa in UcrainaDmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha minacciato di escalation dell'invasione russa dell'Ucraina in risposta all'avanzata ucraina nella regione di confine russa di Kursk. L'operazione militare russa non dovrebbe più limitarsi a garantire i territori in Ucraina che la Russia considera suoi, dice l'ex presidente. Invece, le forze armate dovrebbero avanzare verso le città di Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv e oltre. L'avanzata si fermerà solo quando la Russia lo riterrà vantaggioso. Le truppe ucraine sono state segnalate come avanzate profondamente nel territorio russo nella regione durante una controffensiva, con combattimenti pesanti segnalati. La regione è stata posta in stato di emergenza.

07:05 Russia: 14 Droni Ukrainian Distrutti Sopra Kursk e BelgorodLe forze di difesa aerea russe hanno distrutto 14 droni ucraini sopra le regioni di Belgorod e Kursk, ha dichiarato il ministero della Difesa russo su Telegram. Sei droni e cinque missili in più sono stati abbattuti sopra la regione di Kursk, secondo il governatore Alexei Smirnov. All'alba del 6 agosto, le forze ucraine hanno attaccato le aree di frontiera della regione di Kursk. Secondo gli ultimi rapporti dello Stato Maggiore russo, i combattimenti continuano nelle aree di frontiera. Lo stato di emergenza è stato dichiarato a Kursk (vedi voci 19:08, 19:38 e 20:41), e i residenti vengono evacuati.

06:25 Ucraina Emette Allerta Aereo a Causa dell'Attacco del MiG-31K RussoLa Forza Aerea Ucraina ha emesso un allerta aereo in tutta la nazione. L'avviso di attacco aereo è attribuito alla minaccia di missili da un aereo russo MiG-31K. Il MiG-31K è un aereo intercettore sovietico chiamato così in onore del costruttore di aeromobili Mikoyan-Gurevich. Il MiG-31K può trasportare missili ipersonici come il Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Veicoli Blindati Ukrainian a Dieci Chilometri Dentro il Confine Russo in Kursk

Secondo una valutazione dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe ucraine hanno ora avanzato fino a dieci chilometri nella regione russa di Kursk. Questo è stato confermato dalle immagini di veicoli blindati dietro il confine. Le forze ucraine sono saida aver superato almeno due linee difensive russe e una fortezza. Secondo una fonte russa, gli ucraini hanno catturato 45 chilometri quadrati nella regione di Kursk dall'inizio dell'operazione dell'8 agosto, riferisce l'ISW. Le autorità russe avevano dichiarato lo stato di emergenza sulla regione il giorno prima.

02:30 Ucraina Alza la Soglia per la Pena Detentiva nel Furto di Bassa Entità

Il Presidente Selenskyj ha firmato una nuova legge che riclassifica il furto di bassa entità come un illecito amministrativo invece che un crimine. Ciò significa che i furti di circa 67 euro non daranno più luogo a una pena detentiva. In precedenza, la soglia per il furto di bassa entità era di circa 6,7 euro. Il cambiamento è dovuto alla legge marziale in vigore dal

22:38 Attivista per i diritti umani Orlov vuole combattere per i prigionieri russi

Oleg Orlov, attivista per i diritti umani di Mosca rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, vuole continuare il suo lavoro per i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha detto il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. L'organizzazione che ha co-fondato, Memorial, premio Nobel per la pace, si batte per i prigionieri politici in Russia. Orlov stima che almeno 800 prigionieri politici siano ancora detenuti in Russia - una stima conservativa. Il suo nuovo ruolo in esilio in Germania è difficile, ha detto Orlov. Preferirebbe essere nella sua patria, ma teme la persecuzione. Orlov spera ora di poter lavorare per la liberazione di altri prigionieri politici, compresi otto che sono gravemente malati. "Siamo rimasti molto delusi quando è risultato che queste persone non erano sulla lista - noi che siamo stati scambiati". Memorial continua a lavorare in Russia nonostante la repressione, ma anche dall'estero.

21:30 Non morto ancora? Conosciuto propagandista russo ferito

Il noto propagandista russo Yevgeny Poddubny è stato ferito nella regione di Kursk. Il canale televisivo statale VGTRK riferisce su Telegram che Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino nella regione di Kursk e portato in ospedale. In precedenza, numerosi media russi avevano riferito della morte di Poddubny. Yevgeny Poddubny è uno dei più famosi "guerre corrispondenti" della Russia, con circa 734.000 follower su Telegram. Le informazioni preliminari suggeriscono che stava filmando un reportage sui combattimenti nella regione di Kursk mercoledì.

20:41 Stato di emergenza dichiarato nella regione di Kursk

È stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione russa di Kursk a causa dell'offensiva terrestre ucraina, ha annunciato il governatore della regione, Alexei Smirnov, su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo vicino a Kursk in una controffensiva. L'offensiva è iniziata martedì, secondo il ministero della Difesa russo, e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudja mercoledì.

20:14 Combattimenti nelle vicinanze: Russia rinforza la protezione della centrale nucleare di Kursk

A causa dell'avanzata ucraina nella regione di confine russa di Kursk, la Guardia Nazionale russa sta rinforzando la protezione della centrale nucleare di Kursk. Sono state dispiegate anche forze aggiuntive per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nella regione di Kursk e Belgorod, ha detto l'agenzia. Ciò avviene in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, che ha quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova a circa 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, truppe ucraine supportate da carri armati e artiglieria avevano attraversato il confine russo dalla regione di Sumy verso Sudja. Ci sono rapporti non confermati secondo cui hanno avanzato fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella regione di Kursk: prezzo del gas europeo tocca il massimo annuale

Il prezzo del gas naturale europeo è salito al suo livello più alto dell'anno. Il futures contract TTF per la consegna del prossimo mese è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora (MWh) ad Amsterdam. Gli operatori del mercato citano gli attacchi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. I combattimenti si stanno svolgendo apparentemente vicino a Sudja, un importante punto di iniezione di gas per i gasdotti verso l'Europa occidentale. Al momento, Gazprom riferisce di normali forniture di gas.

19:08 L'Ucraina evacuation areas near Russian Kursk

Con i combattimenti in corso nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori insediamenti nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, ha detto il governatore militare di Sumy, Vladimir Artjuch, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, tra cui oltre 400 bambini e adolescenti, devono essere trasferite in sicurezza dalla zona di confine. Il giorno prima, le truppe ucraine avevano attraversato il confine ucraino-russo verso la città di Sudja nella regione di Kursk e avevano avanzato di diversi chilometri nel territorio russo. Mosca ha parlato di circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con mezzi pesanti. Kyiv non ha ancora commentato gli eventi. A causa dei regolari bombardamenti russi delle zone di confine, le autorità locali avevano già ordinato evacuazioni da una zona di confine di 10 chilometri di ampiezza in maggio.

L'UE fornisce aiuti militari all'Ucraina in sostegno dei suoi sforzi per difendersi dall'aggressione russa, che include operazioni militari sul territorio russo. La conflitto tra le forze ucraine e russe nella regione di Kursk ha portato a una significativa interruzione del transito del gas naturale dalla Russia all'Europa, che potrebbe influire sui rifornimenti di energia di diversi paesi europei.

