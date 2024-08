- UE sulla disputa di bilancio: il FDP deve ritirarsi dalla coalizione

La fazione dell'Unione sta incitando il FDP a lasciare la coalizione del semaforo nella disputa sul bilancio federale. Il motivo sono le dichiarazioni del cancelliere Olaf Scholz (SPD), che trae conclusioni diverse dalle opinioni legali sul bilancio del 2025 rispetto al ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP). Scholz si è lamentato con "Zeit Online" che la vera e propria sentenza chiara dell'opinione legale era stata "temporaneamente fraintesa".

Non ha menzionato Lindner - ma per l'Unione è chiaro: "Un cancelliere federale che nega pubblicamente le competenze del suo ministro delle Finanze e lo tratta come un ragazzino è un caso unico". Il portavoce della politica di bilancio dell'Unione Christian Haase ha detto alla "Rheinische Post" che l'incidente evidenzia la disunità della coalizione. Inoltre, dimostra "che un cancelliere federale alla guida del nostro paese non ha imparato dalla sentenza della Corte costituzionale federale sul bilancio supplementare del 2021 e continua a ignorare deliberatamente il diritto costituzionale".

Il contesto sono tre misure che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento nel bilancio del 2023 per un totale di otto miliardi di euro. Lindner aveva fatto valutare queste misure da un punto di vista legale ed economico a causa dei suoi timori. Il risultato: alcuni timori sono stati confermati, ma l'esperto di diritto Johannes Hellermann ha anche mostrato come implementare almeno due delle tre misure.

Il Ministero federale delle Finanze ha poi dichiarato che ci sono ancora timori riguardo alla fattibilità economica. Inoltre, i cambiamenti legali necessari non potevano essere implementati in tempo per una decisione di bilancio. Scholz la vede diversamente. Il governo federale discuterà ora i prossimi passi confidentemente.

La disputa di bilancio tra l'Unione e il FDP si è intensificata dopo le dichiarazioni di Scholz, in cui ha contraddetto le competenze e le interpretazioni legali di Lindner, portando a un "caso unico" di negazione pubblica nei confronti del ministro delle Finanze. Questa disputa, derivante da conclusioni diverse tratte dalle opinioni legali sul bilancio del 2025, ha evidenziato la disunità della coalizione e ha sollevato preoccupazioni riguardo al disprezzo del cancelliere federale per il diritto costituzionale.

