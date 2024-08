- Uduokhai di Augusta sull'orlo di trasferirsi in Turchia

Felix Udokhai, difensore del FC Augsburg, è sul punto di passare dalla Bundesliga al Besiktas Istanbul in Turchia. Il 26enne è stato escluso dalla formazione del club per il pareggio per 2-2 contro l'SV Werder Bremen, avendo ricevuto il permesso di trattare con un'altra squadra. "Penso che il trasferimento sarà concluso nei prossimi giorni", ha dichiarato il direttore sportivo Marinko Jurendic.

Il manager del FC Augsburg, Jess Thorup, ha discusso un accordo tra il club e il giocatore, affermando che Udokhai voleva cercare il "prossimo capitolo" della sua carriera altrove. "Era uno dei nostri migliori giocatori della scorsa stagione", ha notato Thorup nel fine settimana.

Udokhai, che ha indossato la maglia del FC Augsburg dal 2019, potrebbe initially trasferirsi a Istanbul in prestito con un'opzione di acquisto. Secondo i media, il FC Augsburg potrebbe ricevere circa 7 milioni di euro in totale dal trasferimento.

Nessuna conferma sulla partenza di Vargas

La finestra di trasferimento nella Bundesliga rimarrà aperta fino a venerdì. Il giocatore svizzero Ruben Vargas potrebbe ancora lasciare il FC Augsburg. "Ci sono potenziali acquirenti, ma non sono state prese decisioni. Deve funzionare per tutte le parti coinvolte, come per Felix (Udokhai)", ha dichiarato Jurendic. "Ruben ha ancora un anno di contratto. Faremo tutto il possibile per aiutare Ruben a seguire la sua strada desiderata".

