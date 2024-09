Udo Jürgens non aveva l'ambizione di diventare una famosa pop star.

Per tutta la sua carriera musicale, le canzoni di Udo Jürgens sono state spesso etichettate come Schlager. Tuttavia, il suo vasto catalogo di successi smentiva questa classificazione, sfoggiando una vasta gamma di stili musicali. È facile immaginare quale altro territorio musicale avrebbe potuto esplorare se fosse ancora tra noi oggi, a celebrare il suo 90° compleanno.

Le inclinazioni musicali di Jürgens andavano oltre il semplice intrattenimento. Nel corso dei decenni, ha plasmate l'industria musicale di lingua tedesca, intrecciando questioni politiche contemporanee e tendenze della musica popolare nelle sue canzoni di successo. John e Jenny Jürgens, suoi figli, lo testimoniano. Il 30 settembre avrebbe compiuto 90 anni.

"Non voleva essere superato o vecchio", dice John Jürgens a 60 anni. "Papà ci ha introdotto a musica più progressista - bande rock e il materiale più selvaggio", ricorda con affetto. Sua sorella minore, Jenny, fa eco a questo sentimento, aggiungendo: "Eravamo tutti molto spregiudicati".

Jürgens è nato come Jürgen Udo Bockelmann a Klagenfurt, in Austria. È morto nella sua città adottiva svizzera nel dicembre 2014. Il suo lascito include oltre 1000 canzoni composte, numerosi successi e oltre 100 milioni di dischi venduti.

Primo Singolo nel 1956

Il suo primo singolo, "Es waren weiße Chrysanthemen" del 1956, rimase saldamente nel genere Schlager. Tuttavia, alla fine degli anni '60, Jürgens aveva raggiunto l'indipendenza come autore di canzoni con successi come "Siebzehn Jahr, blondes Haar" e, al Contest Eurovision, "Merci Chérie".

"Lui voleva sempre differenziarsi di più dall'immagine del cantante di Schlager", dice Jenny Jürgens. L'etichetta spesso lo infastidiva.

In occasione del suo 90° compleanno, uscirà un album di compilation intitolato "Udo 90", che include canzoni che suggeriscono influenze contemporanee. "Immer wieder geht die Sonne auf" (1967) assomiglia in modo impressionante al sound dei Beach Boys, mentre "Deine Einsamkeit" (1970) echeggia i toni di un album recentemente pubblicato di Simon e Garfunkel.

Esperimento Pop Fallito

Tuttavia, l'avventurosità musicale del cantante aveva i suoi limiti. Nel 1981, Jürgens ha prodotto l'album in lingua inglese "Leave A Little Love" negli Stati Uniti, cercando di piacere a un pubblico pop. I suoi figli lo hanno trovato interessante. "Ma non è andato come previsto", condivide Jenny Jürgens riguardo alla scarsa accoglienza dell'album.

La scrittura di canzoni di Jürgens andava oltre i testi superficiali di Schlager. In "Lieb Vaterland", ha affrontato questioni sociali, tra cui la situazione dei socialmente svantaggiati. Ha trattato sottamente inquinamento ambientale, assassinio politico, alcolismo e migrazione in altre canzoni attraverso l'umorismo o la sentimentalità.

"Papà aveva un talento per trattare delicatamente argomenti sensibili nella sua musica leggera, spesso con un occhiolino", dice Jenny Jürgens.

Controverse su "Aber bitte mit Sahne"

La musica di Jürgens è stata contrassegnata da sia la critica che l'autoironia, soprattutto riguardo alla sua immagine di donnaiolo. "Lui sapeva esattamente chi era e il suo credo era sempre quello di andare avanti", dice Jenny Jürgens, scegliendo di non approfondire i rapporti di suo padre con le donne.

I fratelli sembrano non preoccuparsi del trambusto intorno al classico di Jürgens "Ma per favore con la panna". Lo scorso anno, la parola "Mohrenkopf" nel testo è stata sostituita con "Schokokuss" per lo "Giovanni Zarrella Show" su ZDF, suscitando critiche nei commenti online.

"Immagino che si possa cambiarlo", dice John Jürgens. "Non capisco cosa sia tutto questo trambusto - non è un capolavoro, solo un testo satirico di Eckart Hachfeld". Jenny Jürgens avrebbe preferito conservare il testo originale, ma è d'accordo con suo fratello che il termine "Mohrenkopf" è ora considerato inappropriato.

Udo Jürgens Vive Postumo

Invece di riesumare le controversie, i fratelli preferiscono discutere della canzone di Jürgens "Als ich fortging" recentemente scoperta e pubblicata. "È un'incredibile ballata", dice John Jürgens della canzone, che ha ottenuto oltre 300.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni grazie alla sua trasformazione digitale.

La canzone era rimasta dormiente come demo in un archivio per decenni. La voce di Udo Jürgens è stata quindi estratta dalla vecchia registrazione utilizzando l'intelligenza artificiale e la traccia ha ricevuto una nuova accompagnamento strumentale.

Jürgens continua a incantare il pubblico anche postumo, come dimostrato dal tour "Da Capo Udo Jürgens" che inizia a novembre. In questi spettacoli, le registrazioni dal vivo di Jürgens vengono proiettate su un muro a LED e riprodotte mentre una band dal vivo fornisce l'accompagnamento musicale. John Jürgens non desidera vedere suo padre come un avatar digitale sul palco in futuro, nemmeno sotto forma di ologrammi, come la band cult Abba è ora.

