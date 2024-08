Azione contro l'estremismo - Ude sta puntando 100.000 firme contro il razzismo.

Ex-sindaco Christian Ude (SPD) e il cantante e attore Ron Williams stanno lanciando una sfida a Monaco per mandare un segnale contro l'estremismo di destra, l'antisemitismo e il razzismo. Williams, da tempo impegnato contro la discriminazione e la parola d'ordine d'odio, ha sfidato l'ex sindaco a raccogliere 100.000 firme entro il 1° ottobre. Lo ha annunciato l'associazione "Non con noi", recentemente fondata dai due, tra gli altri.

In un'epoca in cui l'odio e la parola d'ordine d'odio si diffondono sempre di più e le idee estremiste trovano un sostegno crescente, è fondamentale non solo fare presenza, ma anche agire.

Cinque firme al minuto

Dalla prossima settimana, i residenti di Monaco potranno firmare la petizione su grandi rotoli di carta. Per vincere la scommessa, saranno necessarie mediamente cinque firme al minuto, secondo gli organizzatori.

Due rotoli di carta lunghi 500 metri saranno disponibili nei giorni di sole dalle 12:00 alle 16:00 in diverse location del centro città - Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz e Viktualienmarkt - nonché presso il Seehaus nel giardino inglese. Secondo gli organizzatori, circa 100 firme stanno su ogni metro di corsa del rotolo largo 1,20 metri. In caso di spazio insufficiente, ci sarà un terzo rotolo di riserva.

Lo scorso weekend c'è stata una prova - circa 3.000 persone hanno firmato al Viktualienmarkt e alla Marienplatz.

In seguito, le firme saranno digitalizzate e i rotoli originali verranno aggiunti alla collezione del Museo Civico di Monaco. Di cosa si tratta la scommessa rimane ancora un segreto. In ogni caso, è prevista una festa di chiusura.

