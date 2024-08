Ucraino ricercato per le esplosioni del gasdotto Nord Stream, dicono le autorità polacche.

Le esplosioni hanno fatto fuoriuscire gas dalle condotte Nord Stream 1 e 2 – due importanti condotte che trasportavano gas russo in Europa – e hanno scatenato un'enorme operazione per trovare i responsabili.

L'Ufficio del Procuratore Nazionale Polacco ha confermato a Reuters di aver ricevuto il mandato di arresto per il sospetto, ma questi è riuscito a lasciare il territorio polacco poiché le autorità tedesche non lo avevano incluso in un database di persone ricercate.

La notizia arriva dopo che tre testate tedesche hanno reportato che l'uomo – descritto come un sommozzatore – insieme a due altri sospetti ucraini, è ritenuto dai pubblici ministeri federali tedeschi di aver lanciato un audace attacco sottomarino alle condotte con un'imbarcazione a vela nel settembre 2022.

Dopo un'indagine congiunta, le testate tedesche ARD, Die Zeit e Süddeutsche Zeitung hanno reportato mercoledì che il mandato di arresto per l'uomo era stato inviato al governo polacco per l'approvazione in giugno. Il procuratore generale federale tedesco non ha commentato i report quando contattato da CNN. Die Zeit ha reportato che l'uomo ha negato il coinvolgimento quando contattato dall'outlet.

L'origine delle esplosioni è stata oggetto di intense speculazioni e ha ulteriormente acceso le tensioni politiche in Europa sette mesi dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina. Entrambe le condotte non stavano attivamente trasportando gas in Europa al momento delle perdite, sebbene ancora contenessero gas sotto pressione.

Gli investigatori hanno trovato prove di esplosivi sui luoghi in novembre 2022, portando i pubblici ministeri svedesi a concludere che le esplosioni erano state causate da un atto di sabotaggio.

Secondo i nuovi report dei media tedeschi, gli investigatori in Germania ritengono che l'imbarcazione a vela sia partita da Rostock, in Germania, nel settembre 2022, fermandosi in Danimarca, Svezia e Polonia, con un equipaggio di sei persone, tra cui cinque uomini e una donna.

Durante quel viaggio, l'equipaggio è sospettato di aver fatto immersioni nel mar Baltico e di aver attaccato esplosivi alle massive condotte Nord Stream, che successivamente sono detonate e hanno danneggiato entrambe le linee, secondo le testate.

Lo scorso anno, tre ufficiali statunitensi hanno detto a CNN che gli Stati Uniti avevano ricevuto informazioni da un alleato europeo secondo cui il governo ucraino stava pianificando un attacco alle condotte tre mesi prima che venissero colpite.

Il New York Times ha reportato nel 2023 che le informazioni esaminate dagli ufficiali statunitensi suggerivano che un gruppo fedele all'Ucraina, ma agendo in modo indipendente dal governo di Kyiv, era coinvolto nell'operazione.

Il governo ucraino ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento negli scoppi.

Il progetto Nord Stream è stato controverso molto prima che la Russia invadesse l'Ucraina. several Western countries, including Poland, raised fears it would increase Moscow's influence over Europe.

Germany nonetheless championed the expensive multimillion dollar, 750-mile second pipeline, before eventually pulling the plug on the plans after Russia's invasion, just as it was set to become operational.

Le esplosioni hanno interessato non solo Nord Stream 1 e 2, ma hanno anche suscitato preoccupazioni e tensioni in tutta l'Europa.

