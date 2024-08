Ucraina: Russia ordina ulteriori evacuazioni

Fino ad ora, oltre 121.000 persone sono state evacuate o sono fuggite dalla regione di Kursk confinante con l'Ucraina, secondo i resoconti russi. Altri 59.000 sono ancora attesi per lasciare l'area, ha dichiarato Alexei Smirnov, il governatore ad interim della regione, durante una videoconferenza con il presidente russo Putin trasmessa in televisione. Almeno 12 civili sono stati uccisi e 121 feriti sul lato russo. 28 insediamenti con una popolazione totale di 2.000 persone sono stati occupati dalle unità ucraine.

L'avanzata ucraina si sta ora facendo sentire anche nella regione confinante di Belgorod. "Per la salute e la sicurezza della nostra popolazione, stiamo iniziando a spostare le persone che vivono a Krasnojaruschski in luoghi più sicuri", ha dichiarato Vyacheslav Gladkov, il governatore della regione di Belgorod, sul servizio di messaggistica Telegram.

Dopo mesi di ritiro sul fronte orientale, le forze ucraine hanno sorprendentemente fatto irruzione nella regione di confine russa di Kursk lo scorso martedì. È stata l'offensiva transfrontaliera più grande dal'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022 e la più significativa da parte di un esercito straniero dalla Seconda guerra mondiale.

L'offensiva mira a "disturbare le posizioni del nemico, infliggere il massimo delle perdite e destabilizzare la situazione in Russia", ha dichiarato un ufficiale di sicurezza ucraino all'agenzia di stampa AFP nel fine settimana. "Migliaia" di soldati ucraini sono coinvolti.

L'esercito russo ha riferito domenica che le truppe ucraine sono avanzate fino a 30 chilometri nel territorio russo in alcuni punti, ma che l'avanzata è stata fermata in diversi punti e sono state inflitte gravi perdite all'esercito ucraino. Lunedì, il ministero della difesa a Mosca ha riferito che erano stati distrutti 18 droni ucraini - undici di essi nella regione di Kursk.

Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di utilizzare l'offensiva per migliorare la propria posizione negoziale in futuro. Ora è chiaro perché Kiev ha rifiutato tutte le proposte di Mosca per un "insediamento pacifico", ha detto durante la conferenza con i governatori delle aree interessate. Il compito principale dell'esercito russo ora è "cacciare il nemico dai nostri territori". Kiev vuole "seminare discordia" nella società russa, ma la Russia è "unita" nell'aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno.

** Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, citando il ministero dell'Emergenza, più di 44.000 persone nella regione di Kursk hanno ora richiesto l'assistenza finanziaria. La compagnia ferroviaria russa sta organizzando treni di emergenza per i rifugiati verso la capitale russa, Mosca, a circa 450 chilometri di distanza.**

Sull'altro lato del confine, anche le persone vengono spostate in sicurezza. Lo scorso fine settimana, le autorità della regione di Sumy hanno emanato un ordine di evacuazione per circa 20.000 persone. Un pensionato di 70 anni ha elogiato l'offensiva ucraina in un centro di evacuazione, dicendo che i russi non capiscono cosa sia la guerra. "Lasciateli gustare", ha detto.

Nel frattempo, c'è stato un breve incendio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, nel sud dell'Ucraina domenica, con Kiev e Mosca che si incolpano a vicenda. Russia, Ucraina e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) hanno tutti riferito che non c'è stato alcun aumento dei livelli di radioattività. Lunedì sera, un ufficiale nominato da Mosca ha dichiarato che l'incendio era stato "totalmente spento".

L'operatoredeployato dalla Russia ha riferito che la situazione nella centrale nucleare disattivata è tornata alla normalità. Tutti i sei reattori rimangono in "arresto freddo", ha riferito l'operatore.

**La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata occupata dai soldati russi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina e

