Ucraina: la guardia di frontiera impedisce a quasi 50 uomini di fuggire

La guardia di frontiera ucraina ha impedito a 48 uomini chiamati alle armi di fuggire nella regione moldava della Transnistria, controllata da forze filorusse, a bordo di un camion nel sud del paese. Questo numero rappresenta un nuovo record, secondo le autorità. Le riprese aeree mostrano diversi gruppi di uomini che salgono uno dopo l'altro sul pianale del camion, che viene poi fermato dalle guardie di frontiera.

Gli arresti sono avvenuti nella regione di Odessa, vicino al villaggio di Chornaya, a circa dieci chilometri dal confine. Si dice che gli uomini abbiano pagato lo smugglatore circa 3300 euro ciascuno. Ora rischiano non solo una multa amministrativa per il tentato attraversamento illegale del confine, ma anche la chiamata alle armi nell'esercito ucraino.

L'Ucraina si difende dall'aggressione russa da quasi due anni e mezzo. La legge marziale è in vigore e è stata ordinata la mobilitazione. La coscrizione è comune. Gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni possono lasciare il paese solo in casi eccezionali. Tuttavia, molti cercano di attraversare il confine o di utilizzare documenti falsi. Decine sono già morte nel tentativo di fuggire dal paese europeo orientale devastato dalla guerra.

