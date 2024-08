Ucraina: Bielorussia raccoglie truppe collettivamente al confine

Ucraina sta segnalando un aumento della mobilitazione di truppe bielorusse e attrezzature militari lungo il confine condiviso. Secondo il Ministero degli Esteri ucraino, diffuso tramite il Telegram, queste attività si stanno svolgendo sotto la copertura di un'esercitazione militare.

L'Ucraina sostiene che non solo i soldati e l'equipaggiamento si stanno accumulando, ma anche carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e lanciarazzi multipli sono stati avvistati nella regione di Gomel, che confina con l'Ucraina a nord. Inoltre, secondo l'annuncio, sono presenti anche soldati del gruppo ex-Wagner.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha messo in guardia le autorità bielorusse: "Non lasciatevi influenzare dalla pressione della Russia a compiere azioni rimpianti. Fermate le vostre attività ostili e ritirate le vostre truppe dal confine, assicurandovi che rimangano fuori dalla portata delle loro armi".

Inoltre, l'Ucraina lancia un monito severo alla Bielorussia, suo alleato russo. "In caso di violazione del confine, implementeremo misure appropriate per la difesa", ha dichiarato. Di conseguenza, qualsiasi concentrazione di truppe, installazioni e vie di rifornimento sul o vicino al confine ucraino diventano legittimi obiettivi per l'esercito ucraino, secondo il Ministero degli Esteri.

Di recente, la Bielorussia ha annunciato movimenti militari su larga scala verso il confine ucraino, sostenendo che si tratta di una provocazione da parte di Kiev. Il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, è un stretto alleato del leader russo Vladimir Putin. Finora, la Bielorussia si è astenuta dal partecipare direttamente al conflitto con le sue truppe. Tuttavia, all'inizio dell'invasione russa di febbraio 2022, i luoghi in Bielorussia sono stati utilizzati come base di lancio per le truppe russe in preparazione dell'invasione dell'Ucraina.

