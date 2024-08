Ucraina: avamposto russo sulla piattaforma mineraria distrutto

Nel Mar Nero, Kyiv continua a colpire le forze di Mosca. Ora, l'Ucraina riferisce un attacco a una piattaforma di gasdotto occupata. Si dice che lì si trovasse un avamposto russo.

Le forze navali ucraine affermano di aver ucciso circa 40 soldati russi in un attacco a una torre di gasdotto nel Mar Nero. Le forze della marina e dei servizi di intelligence militare hanno attaccato il luogo dove il nemico aveva radunato personale ed equipaggiamento, secondo i resoconti dei media ucraini. Gli occupanti stavano apparentemente utilizzando la piattaforma per trasmettere interferenze di navigazione satellitare, che rappresentavano un rischio per il traffico marittimo civile.

"Non possiamo permetterlo", ha dichiarato Dmytro Pletentschuk all'online quotidiano "Ukrajinska Prawda". Non c'erano civili sulla piattaforma del gasdotto, che è fuori servizio. Le unità di artiglieria e missili della forza costiera hanno eseguito lo strike. Un'esplosione pesante è stata vista in un video pubblicato.

Non si trattava del primo'operazione del genere, ha detto Pletentschuk. Il nemico aveva precedentemente utilizzato la torre per disturbare la navigazione delle navi da carico. L'ufficiale della marina ha sottolineato che la decisione di attaccare è stata presa per la sicurezza della navigazione civile.

Negli ultimi mesi, l'Ucraina, che non ha una marina funzionante, ha apparentemente distrutto circa un terzo della flotta del Mar Nero della Russia. All'inizio di agosto, Kyiv ha riferito la distruzione del sottomarino "Rostov sul Don".

Lo scorso settembre, le forze speciali ucraine hanno ripreso diverse piattaforme di trivellazione strategicamente importanti vicino alla penisola occupata della Crimea. Secondo i servizi di intelligence militare, sono state anche catturate "preziose prede", come munizioni per elicotteri e un sistema radar in grado di tracciare il movimento delle navi nel Mar Nero.

