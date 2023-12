UConn sconfigge Miami, mentre San Diego State stordisce Florida Atlantic e accede alla finale del campionato NCAA di pallacanestro maschile.

Mentre la quarta testa di serie UConn si è imposta per 72-59 su Miami, sabato la quinta testa di serie San Diego State ha stupito la nona testa di serie Florida Atlantic all'ultimo secondo, vincendo per 72-71 e accedendo al suo primo titolo NCAA.

In svantaggio per 71-70 a meno di due secondi dalla fine della partita, la guardia degli Aztecs Lamont Butler ha realizzato un pull-up jumper al buzzer per spingere la scuola al campionato nazionale.

Prima di questa stagione, San Diego non aveva mai raggiunto le Elite Eight, mentre per gli UConn Huskies sarà la prima partita di campionato nazionale NCAA dal 2014.

Gli Huskies sono partiti subito forte sabato, andando in vantaggio per 9-0 nei primi cinque minuti di gioco. I Miami Hurricanes hanno tentato di rientrare in partita, ma alla fine i tiri non sono arrivati. Con 10 punti di vantaggio, l'attaccante di UConn Alex Karaban ha messo a segno un canestro da tre punti alla sirena per dare agli Huskies un vantaggio di 37-24 all'intervallo.

La partenza forte di UConn è continuata nel secondo tempo, estendendo il vantaggio a 20 punti prima che i tiri degli Hurricanes iniziassero a cadere. Miami ha ridotto nuovamente il vantaggio a 10 punti prima che gli Huskies riprendessero slancio.

La stella degli Huskies, il centro Adama Sanogo, che ha osservato il Ramadan e ha detto che avrebbe mangiato arance e acqua di cocco prima dell'inizio della partita, è stato dominante. Ha chiuso la partita con 21 punti e 10 rimbalzi. La guardia Jordan Hawkins, che non era in grado di giocare a causa di una malattia che non riguardava Covid, ha aggiunto 13 punti.

L'allenatore di UConn Dan Hurley ha dato tutto il merito al suo staff e ai suoi giocatori per il successo della squadra.

"Sono felice di essere riuscito ad attirare le persone giuste per mettermi in questa posizione", ha detto Hurley alla trasmissione della CBS. "Lo staff tecnico, questi giocatori fantastici e ovviamente apprezzo l'Università del Connecticut. Hanno dato una possibilità a un ragazzo che era un allenatore di liceo non molto tempo fa. È una benedizione e sono incredibilmente grato". ... È da un po' che cerchiamo di arrivare a cinque".

Gli Huskies cercano ora di vincere il quinto campionato nazionale del programma quando affronteranno San Diego State lunedì sera all'NRG Stadium di Houston.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com