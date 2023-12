UConn affronterà South Carolina nella partita del campionato NCAA di basket femminile

La vittoria per 63-58 dà a Geno Auriemma, allenatore degli Huskies, la possibilità di vincere il suo 12° titolo.

"Fortunatamente per noi, Stanford non ha dato il meglio di sé e noi abbiamo fatto un paio di grandi giocate, e per un miracolo sconosciuto giocheremo domenica sera", ha detto dopo la partita.

Il primo titolo di Auriemma risale al 1995. Il suo ultimo è stato nel 2016.

UConn arriva alla serata dopo l'emozionante vittoria per 91-87 contro la testa di serie n. 1 North Carolina State ai doppi tempi supplementari nelle Elite Eight. È stata la prima volta nella storia del torneo NCAA femminile che una partita delle Elite Eight o oltre ha richiesto il doppio tempo supplementare.

Venerdì sera le Huskies hanno fatto la loro 14a apparizione consecutiva alle Final Four, una gara che ha visto la partecipazione di due dei più grandi allenatori di basket universitario della NCAA.

Ancora una volta, UConn ha affrontato una testa di serie n. 1. Questa volta è stata Stanford. Questa volta si trattava di Stanford.

"Stasera non abbiamo giocato molto bene e abbiamo fatto fatica a gestire il nostro attacco", ha dichiarato l'allenatrice di Stanford Tara VanDerveer. "Penso che ci siamo autoinflitte delle ferite, per quello che stavamo facendo in campo, ed è stato deludente".

VanDerveer, 68 anni, ha allenato a livello collegiale per oltre 40 anni. I suoi primi due titoli con Stanford sono arrivati nei primi anni Novanta. Il terzo è arrivato l'anno scorso contro la testa di serie n. 3 Arizona, ponendo fine a un'attesa durata 29 anni.

Haley Jones, la miglior tiratrice di Stanford con 20 punti, ha fatto eco al parere del suo allenatore.

"Penso che avremmo potuto tagliare di più e schermare meglio. ... Ma penso che abbiamo lasciato molte cose in sospeso, e quindi è difficile ingoiare la pillola di lasciare la partita con la sensazione che come squadra non abbiamo dato il meglio di noi stessi", ha detto Jones. "Ma bisogna dare credito a Connecticut. Sono una grande squadra, ben allenata, con un ottimo piano di gioco e credo che l'abbiano eseguito molto bene".

Gli Huskies, 29-5 in stagione, hanno avuto 11 formazioni titolari diverse in questa stagione a causa di malattie e infortuni. Tuttavia, sono entrati nel torneo NCAA come testa di serie n. 2.

"Sapevo che sarebbe stata una partita molto competitiva e un po' fiacca", ha detto Paige Bueckers, che è stata la miglior realizzatrice di UConn con 14 punti. "Entrambe le squadre stanno cercando di vincere un campionato nazionale. È una partita delle Final Four, quindi tutti si metteranno in gioco".

Boston guida i Gamecocks con 23 punti e 18 rimbalzi

Nella prima semifinale disputata venerdì al Target Center di Minneapolis, la prima testa di serie South Carolina ha sconfitto Louisville, anch'essa prima testa di serie, per 72-59.

South Carolina ha fatto la sua quarta apparizione alle Final Four negli ultimi sette tornei NCAA. Prima di venerdì sera, la squadra aveva concesso solo 41,2 punti a partita in questo torneo NCAA, secondo Gamecocksonline.com.

L'attaccante junior Aliyah Boston - la giocatrice nazionale dell'anno che è stata la migliore realizzatrice e rimbalzista dei Gamecocks in questa stagione, con una media di doppia-doppia - ha concluso la partita di venerdì con 23 punti e 18 rimbalzi.

I Gamecocks, che in questa stagione hanno battuto sia Stanford che UConn, hanno vinto il titolo nazionale nel 2017.

L'allenatrice capo della South Carolina, Dawn Staley, ha guidato la squadra a tre Final Four NCAA negli ultimi sei tornei prima di venerdì, e a un campionato nazionale nel 2017.

"Quando si gioca per un campionato nazionale, è la squadra che riesce a raggiungere rapidamente le proprie abitudini e a rimanervi", ha detto venerdì Staley. "Quindi, chiunque sia, deve passare attraverso una squadra di qualità per vincere un campionato nazionale".

L'allenatore dei Louisville Cardinals Jeff Walz, alla sua quindicesima stagione, prima di venerdì aveva fatto tre volte le Final Four e due volte il titolo nazionale. Il suo bilancio è di 33-12 nelle partite del torneo NCAA.

Jill Martin della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com