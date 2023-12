UCLA e USC entrano a far parte della Big Ten, sconvolgendo il panorama sportivo universitario

Entrambe le università hanno annunciato la loro intenzione di cambiare conferenza in dichiarazioni separate giovedì. La Pac-12 si è detta "estremamente sorpresa e delusa" dalla mossa.

Le due università entreranno a far parte di una conference con università del calibro di Michigan, Penn State e Ohio State, creando una conference di 16 membri in grado di competere con la Southeastern Conference (SEC).

Meno di un anno fa, una mossa simile aveva scosso il mondo del football universitario, quando le università del Texas e dell'Oklahoma avevano accettato l'invito a unirsi alla SEC dalla Big 12.

Secondo l'USC, la Big Ten ha votato per accettare entrambe le università come membri a partire dal 2 agosto 2024.

Il cambiamento ha importanti implicazioni per i prossimi accordi sui diritti mediatici. L'USC ha dichiarato che intende portare avanti l'attuale accordo con la Pac-12 fino alla scadenza del 2024.

"In definitiva, la Big Ten è la casa migliore per la USC e per l'atletica dei Trojan mentre ci muoviamo nel nuovo mondo degli sport collegiali", ha dichiarato il direttore atletico della USC Mike Bohn in un comunicato. "Beneficeremo anche della stabilità e della forza della conferenza, del calibro atletico delle istituzioni della Big Ten, della maggiore visibilità, dell'esposizione e delle risorse che la conferenza porterà ai nostri studenti-atleti e ai nostri programmi, e della possibilità di espandere l'impegno con i nostri appassionati alumni a livello nazionale".

La dichiarazione di UCLA ha sottolineato l'aumento delle opportunità NIL per gli atleti all'interno della conferenza, un riferimento ai contratti Name, Image and Likeness. L'anno scorso la NCAA ha permesso agli atleti di guadagnare firmando autografi o contratti di sponsorizzazione.

"L'adesione alla Big Ten offre ai Bruins nuove ed entusiasmanti opportunità competitive e una più ampia piattaforma mediatica nazionale per i nostri studenti-atleti, che potranno così competere e mettere in mostra il proprio talento. In particolare, questo passaggio migliorerà le opportunità di nome, immagine e immagine attraverso una maggiore esposizione dei nostri studenti-atleti e offrirà nuove partnership con enti in tutto il Paese", hanno dichiarato il cancelliere della UCLA Gene Block e il direttore sportivo Martin Jarmond.

UCLA ha anche sottolineato "migliori fasce orarie televisive per le nostre partite in trasferta", pur riconoscendo un aumento del tempo di viaggio per le partite in trasferta.

Gli attuali membri della Big Ten sono Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Michigan, Minnesota, Nebraska, Wisconsin, Michigan State, Northwestern, Ohio State, Penn State, Purdue e Rutgers.

La Big Ten ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver votato all'unanimità per accettare entrambe le università dopo aver valutato le loro richieste di adesione.

"In qualità di leader nazionale in campo accademico e atletico da oltre 126 anni, la Big Ten Conference ha storicamente valutato la propria adesione con l'obiettivo collettivo di portare avanti la missione accademica e atletica degli studenti-atleti sotto l'ombrello dell'istruzione superiore", ha dichiarato il commissario Kevin Warren. "Sono grato per gli sforzi di collaborazione dei dirigenti dei campus, dei direttori sportivi e del Consiglio dei presidenti e dei cancellieri, che hanno riconosciuto il cambiamento del panorama dell'atletica universitaria, hanno esaminato metodicamente ogni richiesta e hanno intrapreso azioni appropriate sulla base del nostro consenso".

Nella sua dichiarazione, la Pac-12 ha affermato che "continuerà a prosperare" nonostante la partenza dei due college.

"Siamo conosciuti da tempo come la Conferenza dei Campioni, e siamo fermamente intenzionati ad estendere questo titolo", ha dichiarato la Pac-12 in un comunicato. "Continueremo a sviluppare programmi nuovi e innovativi che vadano a diretto beneficio delle istituzioni che ne fanno parte, e non vediamo l'ora di collaborare con i membri attuali e potenziali per essere insieme pionieri del futuro dell'atletica universitaria".

Jacob Lev della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com