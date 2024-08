- Uchino di Düsseldorf si trasferisce a Dubai

L'esterno destro di Fortuna Düsseldorf, Takashi Uchino, lascia il club e si unisce ad Al-Wasl SC a Dubai. La squadra di calcio di seconda divisione ha annunciato questa notizia. Non sono stati resi noti i dettagli della partenza. A Dubai, il 23enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il giovane internazionale giapponese ha giocato per Fortuna dal 2021, inizialmente nella squadra regionale, poi in seconda divisione. Nella partita di ritorno dei play-off promozione-retrocessione contro il VfL Bochum a maggio, Uchino ha fallito il penalty cruciale. Di conseguenza, Düsseldorf ha mancato la promozione in Bundesliga.

La partenza di Uchino da Fortuna Düsseldorf segna la fine del suo viaggio nel calcio tedesco, mentre si unisce ad Al-Wasl SC a Dubai. Dopo il suo periodo con il club di seconda divisione, Uchino continuerà a mostrare le sue abilità calcistiche negli Emirati Arabi Uniti.

