- Uccisione a colpi di arma da fuoco di vicini - Giudizio in attesa in tribunale

Nel processo contro un uomo accusato di omicidio del suo vicino, il verdetto è atteso per lunedì (1:30 PM) presso il Tribunale Regionale di Stoccarda. Egli è accusato di aver ucciso il vicino di 45 anni utilizzando una doppietta.

All'inizio, non era chiaro se l'imputato fosse responsabile penalmente. Tra le altre cose, è stata esaminata una paranoia schizophrenia. Tuttavia, un esperto ha concluso che l'imputato, che aveva 42 anni al momento del crimine, non era responsabile penalmente, come annunciato dal tribunale. Tuttavia, rimane incerto come verrà presa la decisione lunedì. È possibile anche una ridotta responsabilità penale.

Mentre l'accusa e la parte civile hanno richiesto una condanna per omicidio, la difesa ha richiesto una condanna per omicidio colposo. L'accusa ha richiesto una condanna a 12 anni di carcere, la parte civile ha richiesto l'ergastolo, e la difesa ha richiesto un massimo di 9 anni. Tutti i parti hanno richiesto anche il ricovero in una struttura psichiatrica.

Ecco come si dice che si sia verificato il crimine

Il giorno del crimine, la vittima successiva avrebbe urtato la motocicletta dell'imputato, causando all'imputato lesioni alla testa e alla mano, secondo l'accusa. "Per rabbia e irritazione, soprattutto a causa dei danni alla sua motocicletta, ma anche per prevenire ulteriori dispute con la parte lesa una volta per tutte, l'imputato ha deciso di uccidere la parte lesa", ha detto il pubblico ministero.

L'imputato avvolse la sua doppietta in sacchetti della spazzatura e andò sul balcone dell'appartamento al piano terra del vicino, bussando alla ringhiera, come continuò a leggere il pubblico ministero. Quando il suo vicino entrò sul balcone, l'uomo sparò e ferì mortalmente la sua vittima.

La difesa ha sostenuto la condanna dell'imputato per omicidio colposo invece che per omicidio presso il tribunale di primo grado. Dopo un'iniziale incertezza sulla responsabilità penale dell'imputato a causa della paranoia schizophrenia, il tribunale di primo grado ha annunciato che l'imputato non era responsabile penalmente per l'omicidio.

Leggi anche: