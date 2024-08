- Uccelli aerei che causano danni agli aeromobili che richiedono deviazioni di volo

Un Airbus operato da Lufthansa, poco dopo il decollo da Francoforte, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di partenza a causa di un incontro con alcuni pennuti. Inizialmente diretto a Berlino, l'aeromobile è riuscito ad atterrare in sicurezza martedì sera, confermando Lufthansa dopo aver richiesto informazioni. L'equipaggio di cabina e i passeggeri sono usciti dall'aereo senza incidenti.

Secondo il protocollo standard per gli atterraggi di emergenza, il dipartimento dei vigili del fuoco dell'aeroporto è stato inviato come misura preventiva. Questo incidente non ha disturbato il flusso regolare del traffico aereo, come riferito dal direttore dell'aeroporto Fraport.

Trasporto alternativo fornito

I danni specifici subiti dal volo LH200 rimangono sconosciuti. I passeggeri sono stati reindirizzati alla loro destinazione a bordo di un aereo di riserva.

Un impatto con un uccello, come viene chiamato colloquialmente, può potenzialmente causare danni significativi a un aereo. I piloti ricevono un training speciale per gestire tali situazioni. All'aeroporto di Francoforte, ci sono specialisti del controllo della fauna selvatica per minimizzare le possibilità di impatti con gli uccelli.

L'atterraggio di emergenza dell'Airbus ha scatenato il dispiegamento del dipartimento dei vigili del fuoco dell'aeroporto come misura precauzionale. Nonostante l'incidente, l'aereo di riserva ha garantito che i passeggeri raggiungessero la loro destinazione prevista a Berlino, che era originariamente servita dall'Airbus interessato.

Leggi anche: