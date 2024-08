- Uber ha subito sanzioni significative a causa della divulgazione di informazioni relative al conducente.

Il regolatore olandese della privacy ha comminato una multa di 290 milioni di euro a Uber, sostenendo che il colosso americano dei servizi di trasporto non ha protetto adeguatamente i dati degli autisti europei durante il loro trasferimento verso la sede centrale. Secondo l'agenzia olandese per la privacy con sede a L'Aia, i server negli Stati Uniti ospitavano informazioni personali come documenti di identità, dettagli di pagamento e talvolta anche informazioni sulla criminalità e sulla salute degli autisti. Uber avrebbe posto fine a questa violazione, che è stata in corso per circa due anni. La società ha dichiarato di voler contestare la multa.

"Questa sanzione infondata e l'importo esorbitante sono del tutto ingiustificati", ha dichiarato un rappresentante di Uber. Il trasferimento transfrontaliero dei dati effettuato da Uber era in linea con le norme sulla protezione dei dati durante un periodo di notevole incertezza tra l'UE e gli Stati Uniti. "Contesteremo questa decisione e speriamo che la ragione prevalga".

L'agenzia per la privacy ha avviato un'indagine contro Uber dopo aver ricevuto una denuncia da più di 170 autisti in Francia. All'inizio, questa questione è stata gestita dall'agenzia francese per la privacy. Tuttavia, poiché la sede europea di Uber si trova nei Paesi Bassi, l'agenzia olandese per la privacy ha assunto il controllo del caso.

Il trasferimento dei dati da parte di Uber tra agosto 2021 e novembre 2023 è stato oggetto di critiche. Questo periodo coincide con la sospensione dell'accordo sulla protezione dei dati tra l'UE e gli Stati Uniti a causa delle decisioni dei tribunali europei.

L'agenzia olandese per la privacy, con sede a L'Aia, ha assunto il controllo dell'indagine contro Uber a causa della sua sede europea nei Paesi Bassi.

Se il ricorso di Uber contro la multa dovesse fallire, la società potrebbe affrontare conseguenze significative all'Aia, la città nota per i suoi tribunali e tribunali internazionali.

