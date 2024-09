UBA cerca di invertire le iniziative climatiche ingannevoli in Cina.

L'Agenzia Federale per l'Ambiente sta esaminando 45 progetti climatici sospetti in Cina a causa di potenziali accuse di frode. Secondo il direttore dell'agenzia, Dirk Messner, il loro obiettivo è quello di invalidare tutti questi progetti cinesi dubbi.

Messner ha dichiarato: "Non siamo sicuri che anche una piccola parte di questi 45 progetti potrebbe essere legittima". Ha aggiunto che questi progetti sono circondati da "fortissimi sospetti di frode". Sembra un caso di "contrattazione fraudolenta" in cui i progetti vengono registrati falsamente, senza raggiungere gli obiettivi dichiarati come la riduzione delle emissioni di CO2, come spiegato.

Fino ad ora, l'agenzia ha investigato a fondo 56 progetti climatici in Cina e ha presentato i suoi risultati preliminari, ha spiegato Messner. Questa indagine congiunta, che coinvolge sia la Procura di Berlino che uno studio legale internazionale, è in corso. Anche la trasmissione ZDF "Frontal" ha riferito della portata del problema la settimana scorsa, citando l'avvocato Christian Schefold nominato dall'UBA.

45 progetti su 66 in Cina sotto indagine per frode

Le indagini attuali derivano dai sospetti di frode nel contesto dei progetti climatici in Cina, rivelati a giugno. Si sospettava che le compagnie petrolifere tedesche potessero aver ridotto ingiustamente il loro bilancio di CO2 includendo contributi da progetti di protezione del clima fraudolenti, secondo l'UBA. Al momento, almeno 45 dei 66 progetti in Cina sono sotto indagine per irregolarità.

Inizialmente, il Ministero Federale dell'Ambiente ha segnalato 69 progetti in un rapporto di luglio, ma questo numero era errato. Questo rapporto si riferiva a 66 progetti in Cina e 75 progetti a livello globale che l'UBA sta attualmente esaminando, ha chiarito un portavoce dell'UBA su richiesta.

Messner ha spiegato che questi 45 progetti ammontano a crediti di CO2 equivalenti a sei milioni di tonnellate di CO2. Il valore di mercato di questi crediti è stimato in 1,5 miliardi di euro, secondo le figure dell'UBA. Tuttavia, solo 0,004 milioni di tonnellate di queste sei milioni di tonnellate, già accreditate al bilancio di CO2 delle compagnie a causa di questi progetti, possono essere riviste e salvate. Di conseguenza, la frode ha causato un danno stimato di 500 milioni di euro in base ai certificati emessi.

L'Unione, tra gli altri, critica l'UBA e il Ministero dell'Ambiente per la loro gestione di questi casi di sospetta frode. Li accusano di aver risposto troppo tardi alla frode. Tuttavia, l'UBA afferma di aver avuto i primi indizi di casi individuali già a settembre 2023, che ha seguito. Inizialmente, le informazioni erano "voci", e i "informatori anonimi" non erano considerati affidabili. L'UBA non ha inizialmente rivelato specifiche compagnie o individui coinvolti, a causa delle indagini in corso.

